Beylikdüzü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı. İlçedeki Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören miniklerin hazırladığı Atatürk ve Cumhuriyet temalı şiir ve dans gösterileri, izleyenlere renkli anlar yaşattı. Etkinlikte konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın milletimiz için her geçen gün daha iyi anlaşılan bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın bilinçli yurttaşlar olarak yetişmesi, Cumhuriyet’in geleceği için son derece önemli. Bu yüzden çocuklarımız için çalışmak en büyük önceliğimiz” dedi.

İSTANBUL (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Beylikdüzü’nde başladı. İlçede bulunan Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı, Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir ve dans gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocuklarla birlikte marşlar söyleyerek bayram coşkusunu paylaştı. Çalık, sahnede yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in çocuklara emanet olduğunu vurgulayarak, genç nesillerin geleceği şekillendireceğine olan inancını dile getirdi. Başkan Çalık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın milletimiz için her geçen gün daha iyi anlaşılan bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın bilinçli yurttaşlar olarak yetişmesi, Cumhuriyet’in geleceği için son derece önemli. Bu yüzden çocuklarımız için çalışmak en büyük önceliğimiz” dedi.

“BEYLİKDÜZÜ’NDE KREŞ SAYIMIZI ON BİRE ÇIKARDIK”

Başkan Çalık, konuşmasında kadınların iş gücüne katılmasının da önemine değinerek, kreş imkanlarının artırılmasıyla kadınların hem istihdama katılabileceğini hem de güçlü bireyler yetiştirebileceğini ifade etti. “Kadınların iş hayatında daha güçlü yer alması, toplumu zenginleştirmenin temel yollarından biri” diyen Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin kreş sayısını artırarak bu alandaki desteği sürdürdüklerini belirtti. Son beş yılda ilçedeki kreş sayısını on bire çıkardıklarını da belirten Başkan Çalık, “Şu anda binden fazla çocuğumuza hizmet veriyoruz ve bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ne kadar çok evladımıza dokunursak, geleceğimizi o kadar güçlü kılacağız” dedi. Başkan Çalık ayrıca, kreşlerde görev alan öğretmenler ve yönetim kadrosuna teşekkür ederek, programın sonunda minik öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu çocuklar ve aileleriyle paylaşarak devam edecek.