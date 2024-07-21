İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde, zumba antrenörü Didem Zeybek'in katılımıyla Zumba Şenliği düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi,her yaştan ilçe sakininin spor yapması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde Zumba Şenliği düzenlendi.

Zumba Antrenörü Didem Zeybek’in eşliğinde gerçekleşen gösteri ile Vadi'de keyif dolu anlar yaşandı.

Renkli görüntülere sahne olan şenliğe katılanlar güzel havanın tadını çıkararak hem spor yaptı hem de doyasıyla eğlendi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonrası Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Der, Zeybek’e çiçek takdim etti. Etkinlikteki performansı nedeniyle Zeybek’i tebrik eden Der, “Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın Beylikdüzü’nü spor kenti haline getirmekteki çabasını biliyoruz. Bu çabanın karşılıksız kalmayıp bu kadar insanın toplanıp spor yapması bizleri mutlu etti. Çeşitli etkinliklerle her yaştan insanımızı bir araya getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.