Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi'ne atanan Üroloji Uzmanı Dr. Emre Pehlevan hasta kabulüne başladı. Uzman doktorun göreve başlamasıyla birlikte hastanede üroloji polikliniği de aktif hale getirildi.

BATMAN (İGFA) - İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden mezun olan Üroloji Uzmanı Dr. Emre Pehlevan, tıp eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Meslek hayatına Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan Pehlevan, burada acil tıp alanında görev yaptı.

Daha sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev alan Dr. Pehlevan, bu süreçte üroloji ihtisasını tamamladı. Uzmanlık eğitiminin ardından Tekirdağ Kapaklı Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Pehlevan, son olarak Kozluk Devlet Hastanesi kadrosuna atandı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, üroloji polikliniğinin hizmete alınmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Uzman doktorumuzun göreve başlamasıyla birlikte hastanemizde üroloji alanında tanı ve tedavi hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Kozluk halkına en iyi sağlık hizmetlerini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.