İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak'ta yağmur suyu hatlarında biriken ve kirlilik içermeyen suların denize deşarj edilmesine ilişkin görüntüler üzerinden yürütülen dezenformasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantılarının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yönetiminde yapıldı.

Başkan Dr. Cemil Tugay, yağmur suyu hatlarında biriken ve kirlilik içermeyen suların denize deşarj edilmesine ilişkin görüntüler üzerinden yürütülen dezenformasyon çalışmaları hakkında ilk kez konuştu.

Başkan Tugay, Konak'ın merkezinde o kapaklar, yağmur suyu kanalıyla bağlantılı kapaklar olduğunu belirterek, "Şehrimizde yağmur suyunu kanalizasyondan ayırdığımız, yağmur suyu drenajının olduğu hatlar var. Yağmur ızgaraları var, onların kanalları var. Bu sular yakınındaki dereye, bazı noktalarda Körfez’e dökülüyor ama dökülen su yağmur suyu. Tuhaf olan şey şu; yağmurun yağmadığı bir zamanda kirli bir su bu kanala dökülüyor ve buradan deşarj oluyor. Yağmurun yağdığı zaman normalde orada belli bir seviyeden sonra kapaklar açılıyor, yağmur suyu denize dökülüyor. Bunda bir anormallik yok. Ama yağmur olmayan havada, üstelik Anadolu Ajansı kameramanı, muhabirleri davet ediliyor, sistem kuruluyor. Kameralar çekime hazır, havalanmaya hazır dron bulunuyor. Hazırlıktan sonra birdenbire oradan kirli su geliyor ve o su oradan körfeze dökülüyor" dedi.

BAŞKAN TUGAY'DAN KURGUSAL HABER İDDİASI

"Kesin olan şey şu; o kirli su asla ve asla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon hatlarından gelmiyor" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yağmur suyu kanallarına biliyorsunuz zaman zaman vatandaşlarımız temizlik sonrasında kirli su falan dökerler. Ama bunun miktarı biraz fazla olduğu için, daha önemlisi bu olayla ilgili olarak önceden AA'nın muhabirleri, foto muhabirleri, kameramanları oraya çağırıldığı için, hazır tutulması sağlandığı için kurgusal bir şey olduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'yu kötülemek amaçlı bir kurgunun gerçekleştirildiği, çok emin olduğumuz kötü ve haince bir davranış. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU üzerine düşeni yapıyor. Bizim gurur duyduğumuz arkadaşlarımızdır. Böyle bir iftirayı hak etmediler. Bu mübarek günde bu yapılmaz, ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Komplo olduğunu biz anladık, yapanlara yazıklar olsun” diye konuştu.