Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış sonrası yürürlüğe sokulan yüzde 25 zam yasağının kalkmasının yeni sorunları da beraberinde getireceği uyarısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, 1 Temmuz itibariyle konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırlaması yasası ortadan kalkmasının kiracıları mağdur edeceğine dikkat çekti. İktidarın kalıcı özüm bulamaması nedeniyle kiracılarla ev sahipleri arasında şiddetle sonuçlanan olayların yaşandığını anımsatan Başkan Sevim, yasağın kalkmasının yeni sorunları da beraberinde getireceği uyarısı yaptı.

Hükümetin hem ev sahiplerini hem de kiracıları ayrı ayrı mağdur ettiğini ifade eden Başkan Sevim, “İstanbul genelinde kira ortalaması 19 bin lirayı aştı. Ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle ev sahibi olmayı hayal bile edemeyen vatandaşımız kirasını nasıl ödeyecek? Ekonomik durumu iyi olan zaten ev sahibi de olabilir. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu ülkemizde kiralar asgari ücreti aşmıştı. Asgari ücrete zam yapmamakta ısrarcı olan hükümet vatandaşın kirasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor? Asgari ücretli, emekli, memurlar açlık sınırının altında yaşama mücadelesi veriyor. Yeni atanan bir öğretmenin, memurun maaşı bu evlerde oturmaya nasıl yetecek? Aldığı maaş ev kirasına, faturalara gidiyor. Vatandaşımıza bu eziyet niye?” diye sordu.

"KALICI ÇÖZÜMLER BULACAĞIZ"

Sorunun çözümü için kalıcı politikaların üretilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Sevim, “İktidar, dönemsel olarak şekil alıp piyasayı alt üst ediyor. Cumhuriyet ve Adalet Partisi iktidarında bu konuya kalıcı çözümler bulacağız” dedi.