Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ‘Manisa Tarzanı Çevre Günleri’ etkinlikleri kapsamında Manisalı gençlerle buluşacak. Pelin Batu’nun moderatörlüğünde ‘Manisa Tarzanı’na Genç Bakış’ programında gençlerin sorularını cevaplayacak olan Başkan Ferdi Zeyrek, pazartesi akşamını keyifli bir sohbetle geçirmek isteyen herkesi söyleşiye davet etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri’ etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin ölümünün 61’inci yılında anıldığı etkinlikler kapsamında Atatürk Kent Parkı’nda ‘Manisa Tarzanı’na Genç Bakış’ söyleşisi de gerçekleştirilecek. Pazartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek olan programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisalı gençlerle buluşacak. Pelin Batu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide Başkan Ferdi Zeyrek, Manisalı gençlerin sorularını yanıtlayacak. Heyecanlı bir söyleşinin Manisalıları beklediğini belirten Başkan Zeyrek, pazartesi akşamını keyifli bir sohbetle geçirmek isteyen herkesi söyleşiye davet etti.

Kaynak: igf