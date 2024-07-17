Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri’nde Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Kayserililere seslenen Başkan Büyükkılıç, “8 yıldır bu meydanları doldurarak yüz binlerce insanın Kayseri’den haykırdığı ses, bu milletin sesi, Hakk’ın sesi, doğrunun sesi, hainlere gereken dersi vermenin sesidir. İyi ki varsınız Kayseri” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri protokolü ile birlikte Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü’ ile ‘Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri’ne katıldı.

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kalkıştığı hain darbe girişimi karşısında bir milletin bayrağına ve vatanına sahip çıkarak destan yazdığı 15 Temmuz’un 8’inci yıl dönümünde, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de çeşitli programlar ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ‘15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü’ ve Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri olan, 15 Temmuz 2016’da yüz binlerin doldurduğu Cumhuriyet Meydanı’nda Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri düzenlendi.

İlk olarak Başkan Büyükkılıç, il protokolü ve vatandaşlarla birlikte Kartal Şehitliği’nde başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sonra eren yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından dua edildiği ve Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, milletvekilleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, askeri erkân, emniyet mensupları, yargı mensupları, rektörler, ilçe belediye başkanları, müdürler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kayserililere hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, bağrıma basıyor, alnınızdan öpüyorum” dedi.

8 yıl önce bu meydanlardan tüm dünyaya bu vatanın bölünmeyeceğini haykırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bundan tam 8 yıl önce bu meydanları Kayseri’mizin yüz binlerce ay yıldızlı Türk Bayrağı’na, vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı insanlarının doldurduğunu, adeta Hakk’ın sesini haykırdığını, bu vatanın bölünmeyeceğini, bu bayrağın inmeyeceğini, bu ezanın dinmeyeceğini, bu selaların susmayacağını hep beraber haykırmıştık” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin zalimlere o gece ‘dur’ dediğini anımsatarak, “Allah sizlerden razı olsun, sizler iyi ki varsınız. Siz sağduyunun sesisiniz, siz yerli ve milli anlayışın sesisiniz. Sizler olmazsanız bizler, Türkiye olmaz. El ele, gönül gönle vermek suretiyle hep beraber Kayseri’mizin vatan hainlerine karşı gür sesini haykırdınız, o karanlık geceyi aydınlatmak suretiyle zalimlere dur dediniz” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLETİN SESİ, HAKK’IN SESİ, DOĞRUNUN SESİ”

Hainlerin hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nasıl bir anlayış ki bizim askerimizin o şanlı üniformasını giyen hainler, tanklarla, toplarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mize, emniyet teşkilatımızın binalarına, değişik kurum ve kuruluşları hedef alarak, sivil vatandaşların üzerine tanklar sürerek, haince bu ülke insanlarını yok etmeye çalıştı. Allah’a şükürler olsun hedeflerine ulaşamadılar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyacağız, dayanışmamızı sağlayacağız, birbirimize sahip çıkacağız. 8 yıldır bu meydanları doldurarak yüz binlerce insanın Kayseri’den haykırdığı ses, bu milletin sesi, Hakk’ın sesi, doğrunun sesi, hainlere gereken dersi vermenin sesidir. İyi ki varsınız Kayseri’mizin güzel insanları.”

“KAYSERİ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TEK YUMRUK, TEK BİLEK”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Kayserili olmak ile iftihar ettiğini, Kayserililerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını kaydetti. Akar, “Kayseri her zaman olduğu gibi tek yumruk, tek bilek, Kayseri bizim. Tarihimize altın harflerle yazılan bir direnişi, özel, anlamlı ve önemli günü anmak için toplandık” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bundan tam 8 yıl önce hainlerin, memleketin istikbalini, geleceğini karartmak istediklerini, bu milletin yaşlısı, genci, çocuğu ile bir olduğunu, sokakları doldurduğunu, hainlere izin vermediğini anlattı.

Başkan Büyükkılıç ve protokol, Emirgan Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan 15 Temmuz Milletin Zaferi Sancak Koşusu’nu tamamlayan sporcuların teslim ettiği ay yıldızlı sancağı sallayarak, Kayserilileri selamladı.

Konuşmaların ardından meydana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapları dinlendi.

Meydanda kurulan stantları da gezen Başkan Büyükkılıç, Kayserililerle kucaklaştı. Ayrıca, Kayseri protokolü ile birlikte Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda gerçekleşen Bayrak Töreni programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyadaki en büyük şanlı Türk Bayrağı’nı açan Kayserililerle birlikte ay yıldızlı bayrağın etrafında toplandı.