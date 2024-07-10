Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “STK’larımız ve meslek odalarımızla düzenli ve açık bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz’’ dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yoğun gündemine rağmen Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşmalarını sürdürüyor. STK’lar ve Büyükşehir Belediyesinin kente dair ortak hedeflerinin konuşulduğu buluşmalarda Başkan Büyükakın, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Yunus Emre Sönmez ve Kocaeli İç Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Murat Sevindik ile yönetimlerini makamında konuk etti. Sosyal sorumluluk projelerinden katılımcılığa, şehir için fikir üretmekten birlikte harekete geçmeye kadar birçok başlığı içeren görüşmelerde, şehrin gelişimine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

“SÜREKLİ BİR DİYALOG İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni dönemde de Büyükşehir Belediyesi olarak STK’larla yakın iş birliğine devam edeceklerini dile getiren Başkan Büyükakın, spordan gençliğe, mimariden ulusal ve uluslararası gelişmelere kadar birçok konunun ele alındığı birlikteliklerde, sıkı bir işbirliği içinde çalışmayı arzuladıklarını da dile getirdi.

Başkan Büyükakın, “Şehrimizin sosyal dokusunu güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran önemli birer yapıtaşısınız” diyerek STK’ların önemine bir kez daha vurgu yaparak, “STK’larımızla düzenli ve açık bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Meslek odalarımızla daha yakından temas ile sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli bir diyalog içinde olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Birliktelikler görüş alışverişinin ardından sona erdi.