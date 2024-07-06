Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’mızın, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Hicri yeni yılını ve Muharrem ayını tebrik ederek, bu mübarek zamanların hayırlara vesile olmasını diledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hicri Yeni Yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“Fahr-i Kainat Peygamber Efendimizin ve ashabının Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan hicri 1446’ncı yıla erişmenin sevinci içerisindeyiz. Yüce Allah yeni hicri yılı hayırlara vesile kılsın.

Hicret, İslam tarihine yön veren en önemli dönüm noktalarından biridir. Sevgili Peygamberimiz ve ashabının Mekke’den Medine’ye hicreti; İslam’ın yayılmasında, yeni umutların doğmasında, adalet ve merhamet mefhumuyla yeni bir anlayışın inşasında bir mihenk taşı olmuştur.

Hicret, sadece bir mekân değişikliği değil, aynı zamanda asırlar boyu perdelenen iyilik ve hoşgörünün, kardeşlik ve dayanışmanın en önemli vesikasıdır. Dünyevi meşakkatlerden kurtulmak değil, aksine önümüze çıkan her türlü engel karşısında atılan muhkem ve kutlu bir adımdır. Müslümanca yaşama irademizin en önemli nişanesidir. Yüce Allah’a teslimiyetimizin anahtarıdır.

Hicri yılbaşı vesilesiyle, bugün hicretin bizlere sunduğu bu manevi mirası yeniden kavramalıyız. Savaş ve acılar yaşayan coğrafyamızda, Hicret’in bizlere sunmuş olduğu mücadele, sabır ve tevekkül gibi değerleri yeniden kuşanmalıyız. Bu kapsamda Hicri yılbaşının, Filistin başta olmak üzere birçok bölgede mahzun halkların kurtuluşuna vesile olmasını diliyor; mazluma zulmü yaşatan tüm zalimlerle mücadelemizde yeni bir dönemeç olmasını ümit ediyorum.

Bu düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âleminin Hicri Yeni Yılı’nı ve Muharrem Ayı’nı gönülden tebrik ediyor; bu mübarek zamanların ülkemize ve tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

