Bakan Yerlikaya: Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan fotoğrafına hakarete Mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEM Parti yöneticilerinin Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasındaki Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."