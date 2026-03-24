ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nda araç geçişine ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı.

Bakan Uraloğlu, 22 Mart Pazar günü otoyolun birinci kesiminde 22 binin üzerinde araç geçişi gerçekleştiğini ve bunun günlük rekor olduğunu duyurdu.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun özellikle ticaret ve turizm açısından kritik bir hat olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, otoyol sayesinde bölgedeki ulaşım altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yapılan yatırımlarla turizm merkezlerine kesintisiz ve yüksek standartlı erişim sağlandığını ifade ederek, 'Yollarımızla sadece mesafeleri değil, imkânları da yakınlaştırıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.