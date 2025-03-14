Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerine erişimi kolaylaştıran dijital platform Altyapı Bilgi Sistemi’ni (AYBİS) 17 ilçe belediyesinde erişime açtı.MANİSA (İGFA) - Kazı ruhsatı ve altyapı işlemleri artık belediye binalarına gitmeden, internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Kurumlar, AYBİS üzerinde eş güdümlü olarak irtibat halinde çalışacak ve kazı yapılan alanda belirli bir süre kazı yapılamayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha kolay erişim ve kaliteli hizmet vizyonuyla teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. 2 Ocak 2025’te pilot ilçe olarak Yunusemre İlçesinde faaliyete geçen sistem il genelinde kullanıma açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin başkanlığında gerçekleşen AYKOME toplantısında 17 ilçeden AYKOME yetkilisi sistem hakkında detaylı olarak bilgilendirildi.

Sistem Büyük Kolaylık Sağlıyor

Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan sistemle; kazı başvuru, zemin inceleme, tahakkuk hesaplama, makbuz kontrol ve kazı ruhsatı işlemleri online olarak gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, kazı çalışmaları sokak bazında harita tabanlı uygulama ile anlık bildirimlerle takip edilebilecek.

Kurumlar Sistem Üzerinden Koordine Olacak

Kazı ve çalışma yapılacak alanlarda artık kurumlar Altyapı Bilgi Sistemi üzerinde eş güdümlü olarak irtibat halinde çalışacak. Yapılan kazıyla tüm kurum ve kuruluşlar çalışmalarını tamamlayacak. Kazı yapılıp çalışmanın bittiği alanda uzun süre kazı yapılamayacak ve halkın yaşam konforunun düşmesinin önüne geçilecek.