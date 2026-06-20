İzmir Aliağa Belediyesi ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu, ilk sahne deneyimini dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Anton Çehov'un unutulmaz eserlerinden uyarlanan 'Çehov - Üç Oyun' adlı tiyatro gösterisiyle gerçekleştirdi. Aşkın, insan ilişkilerinin, toplumsal kargaşanın ve yaşamın içinden hikâyelerin etkileyici bir dille anlatıldığı oyun, seyircilerden tam not aldı.

İZMİR (İGFA) - Sanat yönetmenliğini Pusat Ürkmez'in üstlendiği gösteri, İzmir Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu. Güçlü oyunculuk performansları, başarılı sahne kurgusu ve duygu yüklü anlatımıyla dikkat çeken oyun, izleyicilere unutulmaz bir sanat akşamı yaşattı.

Seyirciden Yoğun İlgi ve Alkış

İlk gösterim olmasına rağmen salonu dolduran sanatseverler, oyunu büyük bir ilgiyle takip etti. Çehov'un insan ruhunu derinlemesine işleyen eserlerinden uyarlanan sahne performansı, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği başarılı oyun, tiyatroseverlerin beğenisini kazanırken topluluğun gelecekteki projelerine yönelik heyecanı da artırdı.

Pusat Ürkmez'den Teşekkür Mesajı

Gösterinin sonunda sahneye çıkan ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu Sanat Yönetmeni Pusat Ürkmez, emeği geçen oyunculara ve kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti.

Ürkmez konuşmasında, 'Bu özel gecede bizimle birlikte olan tüm sanatseverlere ve büyük özveriyle çalışan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Sanata ve kültüre verdikleri değerle her zaman yanımızda olan Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a da sonsuz şükranlarımı sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Serkan Acar'dan Oyunculara Tebrik

Gösteri sonunda sahneye çıkan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise oyunu büyük bir merakla beklediğini belirterek tüm ekibi tebrik etti.

Başkan Acar konuşmasında, 'İlk gösterimlerini gerçekleştiren tiyatro topluluğumuzu yürekten kutluyorum. Gerçekten sahnelenmesi zor bir eseri başarıyla seyirciyle buluşturan tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca ortaya çıkan bu güzel çalışmadaki emekleri ve katkıları nedeniyle sanat yönetmenimiz Pusat Ürkmez'e teşekkür ediyorum.' dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Serkan Acar, Sanat Yönetmeni Pusat Ürkmez'e çiçek takdim ederek başarılı performanslarından dolayı tüm ekibi kutladı.

Sanat Dolu Bir Gece Yaşandı

Anton Çehov'un zamansız eserlerinden ilham alınarak sahnelenen 'Çehov - Üç Oyun', güçlü oyunculukları ve etkileyici anlatımıyla sanatseverlerden tam not aldı. İlk gösteriminde büyük beğeni toplayan ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu, tiyatroya gönül veren izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatarak sanat yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı.