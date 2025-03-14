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Öte yandan Artvin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olayla ilgili olarak 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçta yapılan aramada, 2 kilo 25 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Artvin’de durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo 25 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Artvin Otobüs Terminali önünde yapılan yol kontrolünde bir aracı durdurdu.