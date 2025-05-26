Artvin Trabzonsporlu Taraftarlar Derneği, Kafkasör Yaylası’nda düzenlediği birlik ve beraberlik etkinliğinde üyelerini, taraftarları, aileleri ve çocukları bir araya getirdi.ARTVİN (İGFA) - Doğal güzellikleriyle ünlü yaylada piknik yapan bordo-mavi sevdalıları hem güzel havanın tadını çıkardı hem de derneğin sosyal projelerini değerlendirdi.

Artvin Trabzonsporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, yalnızca sportif faaliyetlerle değil, sosyal ve kültürel projelerle de farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Başkan Sarayoğlu, “Bugün burada taraftarlarımız, ailelerimiz ve çocuklarımızla bir aradayız. Bordo-mavi renklere gönül veren herkesle buluşmak bizlere mutluluk veriyor. Geçtiğimiz hafta Ankara ve Çanakkale’ye bir gezi düzenledik. Lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grupla Anıtkabir ve Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ettik. Bu geziye destek veren değerli kişi ve kurumlara teşekkür etmek adına bugün plaket takdiminde bulunduk” dedi.

Yönetim kurulu olarak yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını da belirten Sarayoğlu, “Artvin’de sevdiğimiz renklere hizmet etmek bizler için büyük bir onur ve gurur. Katılım oldukça iyi, organizasyon güzel geçti. Yeni projeler için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

"SADECE SKORA DEĞİL, SOSYAL KATKIYA DA ODAKLANIYORUZ"

Dernek Başkan Yardımcısı Fahrettin Şahin ise, dernek olarak dernekçiliğin nasıl olması gerektiğini gösterdiklerini vurguladı.

“Skor odaklı düşünmek yerine, dernek olarak topluma nasıl katkı sunabiliriz diye hareket ediyoruz" diyen Şahin, " Okullarında başarılı olan öğrencilerimizi belirleyerek, onları Anıtkabir ve Çanakkale’ye götürdük. Bu organizasyona destek olan iş insanlarına, yönetim kurulu üyelerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hem teşekkür amacıyla hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bu buluşmayı düzenledik. Yeni organizasyonlarda yeniden bir arada olmayı diliyoruz” diye konuştu.

Program sonunda, Ankara ve Çanakkale gezisine katkıda bulunan iş insanları ve destekçilere, dernek tarafından teşekkür plaketi verildi.