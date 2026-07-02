Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, uçucu yağlar ve aromaterapi amaçlı ürünleri yeni bir yönetmelikle düzenledi. Ruhsatsız aromaterapötik ürün satışı ve majistral hazırlama yasaklandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK), bugün Resmî Gazete'de yayımlanan 'Aromaterapötik Ürünler Hakkında Yönetmelik' ile aromaterapi alanında önemli bir düzenleme yaptı.Yönetmelik, insan sağlığını koruyucu, tedavi edici veya destekleyici etki gösteren, uçucu yağlar, sabit yağlar ve hidrosoller içeren aromaterapötik ürünlerin kaliteli, etkili ve güvenli şekilde piyasaya sunulmasını hedefliyor.Başlıca hükümler:Ruhsat zorunluluğu: Ruhsat almadan hiçbir aromaterapötik ürün piyasaya sunulamayacak ve eczanelerde majistral olarak hazırlanamayacak.

Ürünler sadece eczanelerde (reçeteli veya reçetesiz) satılabilecek.

Takviye edici gıdalar, kozmetik ürünler, tıbbi cihazlar ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler bu yönetmelik kapsamı dışında kalırken, gerçek kişilerde en az lisans mezuniyeti, şirketlerde ise yetkili kişi bulundurma zorunluluğu getirildi.

Bilimsel isimler (Türkçe-Latince), kantitatif bileşim, uyarılar ('Yutulmamalıdır', 'Göz ve mukozaya temas ettirilmemelidir' vb.), karekod ve elektronik takip sistemi zorunlu tutuldu.

Tıbbi bitki çayları yönetmeliğinin ardından aromaterapötik ürünler için de getirilen bu düzenleme, söz konusu kategorilerin daha kontrollü ve denetimli bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

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