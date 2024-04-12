Yatak sektörünün önde gelen markalarından olan Armis, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 235. Armis Home mağazasını açtı. Kullanıcıların beklentilerini karşılayan geniş yatak koleksiyonlarına ek olarak, beyaz ev tekstili ve fonksiyonel mobilya ürünleriyle de müşterilerine hizmet sunmaya başladıklarını belirten Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “ Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve konforlu yaşam alanları oluşturmak adına hızla büyümeye devam ediyoruz. İç pazardaki yoğun ilgi bizi son derece memnun ediyor. Yeni yılda 300'ün üzerinde satış noktası ile Türkiye genelindeki tüm müşterilerimize rahatlıkla ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaliteli ve inovatif ürünleriyle yatak sektöründe fark yaratan Armis, geniş ürün gamını şimdi İstanbul Sultangazi’deki yeni mağazasında da satışa sunuyor.

Türkiye’de 750 milyon dolarlık hacmi ile önemli konumda olan yatak sektörü, dünya çapında da ilk sıralarda yerini aldığını belirten Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “ Hali hazırda Armis olarak yatak sektöründe ilk 10 marka arasında yer alıyoruz. Amacımız 5 yıl içinde ilk 3 marka arasında olabilmek.

Satış noktalarımız, Armis Yatak'ın büyümesinde kritik bir rol oynuyor. 2023 yılında satış nokta sayımızda önemli bir artış yaşandı ve bu, müşterilerimizin markamıza olan talebinin ve güveninin güçlendiğini gösteriyor. Müşterilerimize özel çözümler sunarak, Armis olarak sektörde bir referans olma hedefimizi sürdürüyoruz. Yatak sektöründe zirveye yükselen bir yıldız olarak, amacımız müşterilerimizle doğru yatağı ve ürünleri buluşturabilmek. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin dört bir yanında bulunan mağazalarımız büyük önem taşıyor. Yeni yılda, ürünlerimize ulaşılamayan hiçbir bölge bırakmadan mağazalaşma stratejimizi sürdüreceğiz” dedi.