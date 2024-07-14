Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve göç veren Korkuteli’nin Beğiş Susuzu Mahallesi’nde hayata geçirdiği arıtma suyuyla tarımsal sulama projesi tamamlandı. Çiftçiler, bölgede sulu tarım yapmaya, kurak topraklar yeşile bürünmeye başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefi ile planlı ve sürdürülebilir bir tarım için başlattığı yatırımlar bir bir hayata geçiyor. Başkan Böcek’in ‘Hem bölgenin su sorununa son veriyor hem de arıtma suyunu tarımsal sulamada kullanarak bir ilki gerçekleştiriyoruz’ diyerek temelini attığı Korkuteli Beğiş Susuzu Sulama Projesi’yle

kurak araziler suya kavuştu.

2 BİN DEKAR ARAZİ SULU TARIMA AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal sulamada örnek olacak Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi ile Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi deşarjından elde edilen "A" sınıfı tarımsal sulama suyu tarımsal sulamada kullanıldı. Atık suyun tarımda kullanılabilmesi için Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi’ne filtrasyon ve dezenfeksiyon ünitesi yapılarak, ileri arıtması yapıldı. Tarımsal sulama kriterlerine uygun hale getirilen arıtma suyu 16 kilometrelik boru hattıyla Beğiş Susuzu Ovası'na taşındı. Projeyle, Beğiş Susuzu’nda bugüne kadar sulanamayan yaklaşık 2 bin dekar arazi sulu tarıma açıldı.

SU GELDİ BEĞİŞ’İN KADERİ DEĞİŞTİ

Toprağın yeniden canlanmaya başladığı Beğiş Susuzu Ovası’nda çiftçiler de bahçeler kurmaya, aromatik bitkilerden sebze ve meyve dikimlerine başladı. Beğiş Susuzu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın, mahrumiyet bölgesi olan köylerinin suyun gelmesiyle kaderinin değiştiğini söyleyerek, “Yıllardır ne yer altında ne de yerüstünde suyumuz yoktu. Bu yüzden sadece kuru tarım yapabiliyor verim de alamıyorduk. Suya hasret kalmıştık. Susuzluk yüzünden köyümüz eskiden beri göç verdi. Köyde sadece 15 hane kaldı. Ama Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı proje ile bölgemiz ilk defa suya kavuştu, ovamız bereketlendi. Şimdi çiftçilerimiz çeşitli aromatik bitkiler ve meyveler dikmeye başladı. Bu ovada yetişmeyecek ürün yok. Sera düzeyine geçebilirsek eğer Kumluca ve Finike gibi olabiliriz. Bu projeyi hayata geçiren Muhittin Böcek Başkanımızdan Allah razı olsun çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

TOPRAĞIMIZ BEREKETLENECEK

Beğiş Susuzu Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Arıtürk yıllar sonra yüzlerinin güldüğünü söyleyerek, “Köyümüz susuzluktan dolayı çevre yerlere büyük göç verdi. Çok şükür artık susuz topraklarımız suya kavuştu. Sadece arpa ekebiliyorduk ama suyun gelmesiyle şimdi büyük değişiklik oldu. Toprağımız bereketlendi çeşit çeşit ürün yetiştirebileceğiz. Nasip olursa önümüzdeki sezon kavun, karpuz, soğan ve patates ekmeyi düşünüyoruz. Biz bu suya çok hasret kalmıştık. Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

SUSUZ OVADA BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Fatma Eyiler, arıtma suyunun tarımsal sulamada kullanarak bir ilkin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Projenin en önemli özelliği arıtma tesisinde çıkan arıtılmış suyun tekrar tarımda kullanılarak değerlendirilmiş olmasıdır. Arıtma suyunu Beğiş Ovası’na 16 kilometrelik döşenen polietilen ve çelik borular taşıyor. Çiftçilerin rahat sulama yapabilmeleri için 100 metre arayla vanalar yerleştirildi. 2 bin dekar arazi sulanıyor. Arazinin ilk defa suya kavuşmasıyla vatandaşlar yeni bahçeler yapıyor. Yağmurlama ve damla sulama sistemiyle bahçelerini suluyorlar. Her türlü meyve ve sebzeyi yetiştirebilir hatta seracılık bile yapabilecekler. Büyükşehir Belediyesi’nden hibe olarak alınan Aronya ve Antep fıstığı yetiştiriciliğine başlayan çiftçilerimiz de var.”