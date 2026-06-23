Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde, MEST kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserler, 'Kainatın Kültür Atlası' sergisinde sanatseverlerle buluştu.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurslarda hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergi, yoğun katılımla açıldı.

Sergiye Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da katıldı. Resim, heykel, seramik, rölyef, giyim, geri dönüşüm, takı, hasır, nakış, mum, sabun, örgü, cam, gravür, keçe, epoksi ve dokuma gibi birçok farklı branşta üretilen eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dünyanın farklı kültürlerinden izler taşıyan eserlerin yer aldığı sergide, Mısır ve Asya kültürlerinden esinlenerek hazırlanan kültürel semboller ile farklı materyaller kullanılarak tasarlanan kostümler ilgi gördü. Kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı kadın kostümleri, serginin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen kursların vatandaşlara yeni uğraş alanları kazandırdığını belirterek, 'Sanatın birleştirici gücü, dostluk ve dayanışmayı da güçlendiriyor' dedi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öncülüğünde kültür ve sanat çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Keleş, kursların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu ise kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük emekle hazırladığı eserlerin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muratpaşa Belediyesi ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 167 kurs açıldığını, 2 bin 874 vatandaşa çeşitli branşlarda eğitim verildiğini belirten Coşkunsu, kursların önemli bir bölümünün mesleki ve teknik eğitimlerden oluştuğunu söyledi. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik eden Coşkunsu, sergiye ev sahipliği yapan Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından sergi gezildi. Kültürler arasında sanatsal bir köprü kuran 'Kainatın Kültür Atlası' sergisi, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu üretimleri sanatın evrensel diliyle buluşturarak farklı coğrafyaların kültürel değerlerini ziyaretçilerle bir araya getirdi.