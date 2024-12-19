Antalya Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Spor Müdürlüğü'ne incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında, spor tesislerinin durumu ve gençlerin spor faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Güneş, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizin sporla iç içe olması, sağlıklı bir toplumun temel taşlarından biridir" dedi.

İlçe Spor Müdürü Erol Koca, Kaymakam Güneş'e tesislerin mevcut durumu ve gelecekteki projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, spor tesislerinin modernizasyonu ve yeni spor alanlarının oluşturulması konularında planlar yapıldığı belirtildi. Kaymakam Güneş, spor tesislerinin geliştirilmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesi için gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti. Ziyaretin sonunda, sporcularla bir araya gelen Kaymakam Güneş, onların taleplerini dinleyerek, başarılar diledi.