Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak belgeledi.ANTALYA (İGFA) - TSE Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü’nden dört denetçinin gerçekleştirdiği üç günlük tetkikler sonucunda, “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi”, “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ve “TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi” belgelerinin devamına karar verildi. ASAT, ayrıca enerji verimliliği alanında yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde, bu yıl ilk kez “TSE’den ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” belgesini de almaya hak kazandı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

ASAT Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nda yürütülen enerji verimliliği uygulamaları kapsamında; önemli enerji kullanımları ve enerji performans göstergeleri analiz edilerek sistematik iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu sayede kurum, enerji yönetimi alanında da uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemiş oldu. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, TSE denetiminden başarıyla geçmenin kurum için büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu başarı, süreçlerimizi sürekli iyileştirme anlayışımızın ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli hizmet sunarak vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma çabamızın bir sonucudur. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

ASAT, HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ KONUMDA

Kapanış toplantısında konuşan TSE Baş Tetkik Görevlisi Cemalettin Karakuş ise, ASAT’ın vizyoner bir liderlikle yönetildiğini vurgulayarak, kurum bünyesinde devreye alınan ABYS yazılımının ve sistem entegrasyonunun sürekli iyileştirmeye önemli katkı sağladığını belirtti. Karakuş, ASAT’ın hizmet sektöründe öncü kurumlar arasında yer aldığını ifade etti.