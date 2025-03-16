Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle vatandaşları ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, yarından itibaren şehirde etkili olması değerlendirilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

TEDBİRLİ OLUNMALI

Valiliğin sosyal medya hesabından "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi risk ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olma!sının beklendiği iletildi.

https://twitter.com/AnkaraValiligi/status/1901228510955368517