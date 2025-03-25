Ankara Valiliği, il genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilmesini kararlaştırdı.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden, halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı bilgilerinin elde edildiğinden 21 Mart'ta il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının bugün saat 23.59'a kadar yasaklandığı anımsatıldı.

Yasaklama kararına rağmen il genelinde izinsiz eylem ve etkinliklerin devam etmesi ve bu eylemlere katılanlar tarafından şiddet kullanılmasından ötürü yasak süresinin 7 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.