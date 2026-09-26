24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film yer alıyor.

ANTALYA (İGFA) - Seçkideki bütün filmler Türkiye'deki ilk gösterimini yapacak, toplam 8 film ise dünya ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek. Bu yıl toplam 11 milyon TL'lik ödül desteğiyle sinemaya güçlü bir katkı sunacak festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film ödülü ise 5 milyon TL olarak belirlendi. Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanlığı görevini ise Derviş Zaim üstlenecek.

Altın Portakal'da filmler; En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Sungu Çapan Eleştirmenler Jürisi En İyi yerli Film Ödülü ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü dallarında yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 Film 'Altın Portakal' için Yarışacak

Post prodüksiyon şirketi yöneticisi, stüdyo ve yapım koordinatörü Ahmet Seyrekbasan, yapımcı Derya Tarım ve akademisyen Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus'un ön jürisini oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda sinema kültürüne katkı sunan, özgün anlatımı ve sanatsal yaklaşımıyla öne çıkan filmler yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda; yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği, başrollerinde Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul ve İlyas Salman'ın yer aldığı 'Artakalan', 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin 2026 yılı Resmi Seçkisi'nde yer almasının ardından Türkiye'de ilk gösterimini gerçekleştirecek. Yönetmenliğini Necmi Sancak'ın yaptığı, başrollerini Caner Cindoruk, Can Bartu Arslan, Deniz Işın, Hande Doğandemir, Deniz Dumanlı ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Bekle Bizi Brüksel', dünya ilk gösterimini Antalya'da yapacak. Yönetmenliğini Büşra Bülbül'ün üstlendiği, başrollerinde Sevda Erginci, Duygu Köse, Ümran Şakır, Osman Doğan ve Ahmet Çelik'in yer aldığı 'Bir Anne Hakkında', 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin Asian New Talents Yarışması'nda yer almasının ardından Türkiye'de ilk gösterimini yapacak. Yönetmenliğini Ferit Karahan'ın yaptığı, başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Sarp Bozkurt, Helin Kandemir ve Evliya Aykan'ın paylaştığı 'Cinlerin Düğünü', Toronto Uluslararası Film Festivali'nin 2026 yılı Platform Bölümü'nde yer almasının ardından Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Emre Aybek'in üstlendiği, başrollerinde Yasemin Sakallıoğlu, Mehmet Korhan Fırat, Yiğit Özşener, Ali Aksöz, Hande Doğandemir ve Tuğba Çom'un yer aldığı 'Düğün Şarkıcısı', dünya ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek. Yönetmenliğini Sinan Sertel'in yaptığı, başrollerinde Berfu Öngören, Cemil Büyükdöğerli, Defne Doğar, Ekin Türkmen, Mehmet Çepiç, Sabahattin Yakut, Serkan Altıntaş ve Ulvi Kahyaoğlu'nun yer aldığı 'Elisa', dünya ilk gösterimini Antalya'da yapacak. Yönetmenliğini Hüseyin Karabey'in üstlendiği, başrollerinde Mert Fırat, Mehmet Günsür, Yağmur Elif Seber, Ümit Çırak ve Emre Yıldızlar'ın yer aldığı 'Hakikatin Ölümü', dünya ilk gösterimini gerçekleştirecek. Yönetmenliğini Emir Ziyalar'ın yaptığı, başrollerinde Umut Aksoy, Tülin Özen, Barış Kolik, Yaşar Karakulak, Öykü Su Okur ve Bilgi Nur Aydoğmuş'un yer aldığı 'Kadim Mavi', dünya ilk gösterimini Antalya'da yapacak.

Yönetmenliğini Aydın Orak'ın üstlendiği, başrollerinde Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Tim Seyfi ve Ali Congun'un yer aldığı 'Ölü Arının İğnesi', dünya ilk gösterimini gerçekleştirecek. Yönetmenliğini Emre Kavuk'un yaptığı, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Şifanur Gül, Nilsu Yılmaz ve Öykü Güven'in yer aldığı 'Selma', dünya ilk gösterimini Antalya'da yapacak. Yönetmenliğini Ragıp Türk'ün üstlendiği, başrollerinde Melda Tuzluca, Özgür Meriç, Onur Gözeten, Duygu Aktoprak ve Tuğba Kürükoğlu'nun yer aldığı 'Taş ve Tüy', 27. Jeonju Uluslararası Film Festivali'nin 2026 yılı Ana Yarışma seçkisinde yer almasının ardından Türkiye'de ilk gösterimini gerçekleştirecek. Yönetmenliğini Biket İlhan'ın yaptığı, başrollerinde Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Erdem Kaynarca ve Emre Altuğ'un yer aldığı 'Tatlı Maya' ise dünya ilk gösterimini Antalya'da yapacak.