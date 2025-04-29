Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcusu Ali Turan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonunda sergilediği performansla ikinci olmayı başardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İKİNCİ OLDU

İstanbul’da düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonunda ter döken Turan, 21 kilometre koşusunda 65 yaş üstü kategoride ikinci olmayı başardı.

27 Nisan Pazar günü düzenlenen organizasyona 91 ülkeden 18 bine yakın profesyonel ve amatör sporcu katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR’DEN SPORCUSUNA KUTLAMA”

Sporcusuyla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Kulübümüz atletizm sporcusu Ali Turan,İstanbul’da düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonunda kendi kategorisinde ikinci olmayı başarmıştır. Bu vesileyle zorlu yarışta sergilediği üstün performans ve elde ettiği başarıdan dolayı sporcumuzu kutluyoruz” ifadeleri yer aldı.