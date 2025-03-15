Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci Güç Ünitesi’nin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırılarak rölantiye alındı. Bu işlemle üniteyi devreye alma çalışmalarının bir aşaması daha tamamlanmış oldu.MERSİN (İGFA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci Güç Ünitesi’nin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırılarak rölantiye alındı. Bu işlemle üniteyi devreye alma çalışmalarının bir aşaması daha tamamlanmış oldu.

Pompaların hazır olmasını sağlayan uzmanlar, tüm unsurlarının yoğunluğunu ve gücünü kontrol etmek için ilk devrenin tuzdan arındırılmış suyla doldurulacağı sirkülasyon yıkama ve hidrolik testin başlaması için gereken koşullardan birini yerine getirdi.

Pompa motorlarının rölantiye alınması işlemi, 10 kV güç kaynağının uygulanması ve elektrik motorunun nominal hızda çalıştırılmasından oluşuyor. Motorların rölantide çalıştırılması sırasında uzmanlar, rulmanların yağlanması ve soğutma sistemini, izleme, kontrol ve teknik teşhis sistemlerini kontrol etti. Yapılan testler, ana parametrelerin test programına uygunluğunu doğruladı.

Sonraki aşamada elektrik motorlarının imalat tesisi dokümantasyonu ve devreye alma programlarının gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılması planlanıyor.

Reaktör tesisinin birinci devresinde, ana sirkülasyon borusunun her bir döngüsünde bir adet olmak üzere toplam dört adet ana sirkülasyon pompası bulunuyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması için yapılan hazırlıkların tüm aşamaları Türkiye için bir ilk ve büyük önem taşıyor. Rosatom’un ayarlama kuruluşlarının mühendisleri, tasarımcıları ve uzmanlarının uzun yıllara dayanan deneyimleri sayesinde bir dizi karmaşık teknik işlemi başarıyla uygulayarak ilk ünitedeki çalışmalarda önemli bir aşamayı daha gerçekleştirdi" dedi.