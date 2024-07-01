“Kayseri’de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası” haberlerine ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında “Kayseri’de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası” şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiğine dikkati çeken açıklamada, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadeleri yer aldı.