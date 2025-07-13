Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında birincilik ödülünün 250 bin TL olduğunu duyurarak, başvuruların 29 Ekim’e kadar aileyili.gov.tr üzerinden yapılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesiyle, aile değerlerini vurgulamak için kısa film yarışması düzenliyor.

Ailenin gücünü ve özünü anlatmayı hedefleyen yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek.

Yarışmada filmler, 5-15 dakika uzunluğunda ve aile temasına uygun olmalı.

Daha önce yayımlanmamış eserlerin kabul edileceği yarışmaya başvurular, 29 Ekim 2025 tarihine kadar aileyili.gov.tr üzerinden yapılacak.

Dereceye giren filmler, Bakanlığın Aile Yılı etkinliklerinde kullanılacak.

Ödül olarak; birinciye 250 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL verilecek.

Kazananlar, aileyili.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikâye yeter. Ailenin kutsallığını anlatan güzel hikâyeleri bekliyoruz” diyerek vatandaşları yarışmaya katılmaya çağırdı.