Milliyetçi Hareket Partisi Keşan İlçe Teşkilatı Basın Sözcüsü Ahmet Özkaya, MHP Keşan İlçe Başkanlığı adına yaptığı açıklamada UEFA’nın A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral’a attığı gollerin ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle çeyrek final maçında Hollanda ile oynayacağımız maç öncesi kendisine 2 maç ceza verilmesi manidardır diyerek yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Milliyetçi Hareket Partisi Keşan İlçe Teşkilatı Basın Sözcüsü Ahmet Özkaya, ’nın açıklaması şöyle:

“UEFA,(Avrupanın Lümpenleri) Merih Demiral'a yaptığı 'Bozkurt' selamı nedeniyle 2 müsabakadan men cezası vermiş. Aklıselim Türk Milleti her şeyin farkında olup Merih’in verdiği Bozkurt selamından dolayı bu cezanın verilmediğinin de bilincinde, şayet verilen selamlamadan sebep bir ceza verilecekse başta, Sırpların Balkanlarda yaptığı soykırımın sembollerinden biri olan Çetnik selamı yapan Tadic'e UEFA’nın bir ceza vermesi gerekir.

Tarih boyunca Türk Milletinin sahada kazandığını masalarda almaya alışmış, Avrupalı“zangoçlar” yine bahanelerle kazanç elde etmenin peşine düşmüşler. Her zamanki iki yüzlülüklerinle ortalardalar. Ama biz sizlerin neden rahatsız olduğunuzu, konunun sadece bir maç ya da Bozkurt selamı olmadığını, asıl konunun ve sizi rahatsız edenin son yıllarda Türk Milletinin ve devletinin özüne milli ve manevi değerlerine bağlı olarak dünyanın her köşesinde her alanda karşınıza bir güç olarak çıkması ve dünyada ki tüm Türk Devletlerinin hızlı ve kararlı bir şekilde birbiriyle bağ kurup yakınlaşmasının korku ve travması içinde olduğunuzun farkındayız. Amma velakin korkunun ecele faydası yok. Nobel alan bilim adamımız da gol atan futbolcumuz da, Avrupa şampiyonu olan teakwandocumuz da,Avrupa ve dünya şampiyonu olan Güreşçimizde, Filistin’deki mazlum da ,Bosna’da ki Musul’daki yetimde Afrikada su kuyusunun başında Türkiye diye bağıran çocukta, Macaristan, Azerbaycan,Türkmenistan,Kırgısizdan,Özbekistan meclisindekiler de Londra sokaklarından Paris sokaklarına kadar her yerde ki Türk vatandaşlarımızda size ayyıldızlı bayrağımızı sallayıp Bozkurt selamı çakacak ve siz Türk’ün ve Türklüğün düşmanları kuduracaksınız.

Siz ve sizin gibilere Bozkurt selamı ile verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da ayrıca şeref duymaktayız, verdiğiniz o iki maç ceza Türk Milletinin nezdinde Merih’in göğsündeki şeref madalyası olur.”