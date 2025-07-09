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Kısa sürede yakalanan şüphelilerle birlikte çalınan 12 çamaşır makinesi de geri alındı.

Yapılan çalışma ile hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Depremzedelerin ortak kullanımı için yerleştirilen 12 çamaşır makinesi çalınmıştı.

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