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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin 743 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı; destekleme ödemeleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 TL, Hububat Desteği için 892 milyon 416 bin 153 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği için de 45 milyon 137 bin 275 TL ödeneceğini duyurdu.

Kaynak: igf