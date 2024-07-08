Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali’nin son günü de sanat ve kültürle dolu bir programa ev sahipliği yaptı.VAN (İGFA) - Festival kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde “Türk Besteciler ve Şarkıları” konseri düzenlendi.

Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda, Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde gerçekleşen “İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser” programının konukları; Şair Nurullah Genç, Prof. Dr. Uğur Batı, Filistinli Şair Asma Al Hajj ve Kum Sanatı Sanatçısı Veysel Çelikdemir oldu. Abdullah Beyhan etkinlik sonunda bir konser verdi.

Akdamar Adası’nın eşsiz ambiyansında “Akdamar Quartet” konseri Vanlılarla buluştu.

Van İl Halk Kütüphanesi’nde “Edebiyat’ın Doğuşu” söyleşisinde; Yönetmen ve Senarist Ender Özkahraman, Yazar Kaan Murat Yanık ve Yazar Tuğba Doğan bir araya geldiler.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü’nde minikler ile “Kavuklu ile Pişekar” orta oyunu ve “Hacivat-Karagöz” gölge oyunuyla eğlenceli bir gün geçirdiler.