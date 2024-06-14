Karne gününde ailelerin en çok kafasının karıştıran nokta, çocuklarına nasıl davranacaklarıdır. Karnesinde zayıf notlar bulunan çocukların aileleri tarafından negatif tepkiler alması onlarda geri dönülmez duyguların oluşmasına neden olabilmektedir. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NEV FSM’den Uzm. Dr. Çiğdem Tanrıverdi, “Çocuğunuzun notları ile ilgili endişeli ve üzgün olabileceğini unutmayın” ifadelerini kullandı.

BURSA (İGFA) - Tatilin başlamasıyla birlikte, karnesinde düşük notlar bulunan çocuklar için bu süreç endişeli bir döneme dönüşebiliyor.

Zayıf bir karne karşısında ailelerin suçlayıcı değil, kabul edici ve destekleyici olması gerektiğini hatırlatan NEV FSM’den Uzm. Dr. Çiğdem Tanrıverdi, “Belirli bir dönemin sonucu olan karne değerlendirilirken, çocuğunuzun değerinin bir ölçüsü olmadığını unutmamak gerekiyor” dedi.

Tepki vermeden önce çocuğunuzun duygularını önemseyip, onun kendisini ifade etmesine izin verilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Tanrıverdi, “Çocuğunuzun da notları ile ilgili endişeli ve üzgün olabileceğini unutmayın. Çocuğunuzun akademik hayatında tek önemsediğiniz şeyin karne notu olmadığını göstermek gerekiyor. Çocuğunuzun karne notu ile değil, bütün bir yılını nasıl geçirdiği ile ilgilenin. Çocuğunuzun karne notu iyiyse de notu, ortalamayı değil çabasını takdir edin. Sonuca değil sürece odaklanın” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUĞUNUZA DESTEK OLUN”

“Hediye vermeyi planlıyor olabilirsiniz. Maddi değeri olan bir hediye almak yerine birlikte kaliteli zaman geçireceğiniz bir aktivite, akşam yemeği gibi planlar yapabilirsiniz” diyerek, ailenin çocukla vakit geçirmesine dikkat çeken Uzm. Dr. Çiğdem Tanrıverdi, “Çocuğunuzun not ortalaması düşükse, olumsuz tepkiler vermekten kaçının. Kardeşleri, arkadaşları ve başkaları ile kıyaslamaktan da kaçının. Çocuğunuza destek olun. Çocuğunuzun zayıf olduğu, yardıma ihtiyacı olduğu alanları destekleyin ancak güçlü yanlarını da fark ettiğinizi gösterip o alanları da güçlendirin” dedi.

Tanrıverdi, çocukların notları ile yargılanmaması gerektiğini belirterek, onun nerelerde zorluk yaşadığını birlikte keşfedip, yeni dönemde bununla ilgili stratejiler belirleyerek, karnenin çocuğun değerini belirleyen bir kriter olmadığını da sözlerine ekledi.