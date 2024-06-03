Türk ve dünya şiirinin ulu çınarı Nâzım Hikmet, 61. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde anıldı. Nâzım Hikmlet’in, ünlü besteci Nedim Yıldız'ın bestelediği eserleri, Nilüfer Çok Sesli Korosu tarafından seslendirildiBURSA (İGFA) - Usta yazar Nâzım Hikmet’in 61. ölüm yıl dönümünde, Nazım Hikmet Kültürevi’nde özel bir konser düzenlendi. ‘Nedim Yıldız Eserleri ile Nazım Hikmet’i Anıyoruz’ adıyla düzenlenen konser, büyük ilgi gördü. Konsere Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve eşi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şafak Baba Pala ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Gecede şefliğini Zeynep Göknur Yıldız’ın yaptığı Nilüfer Çok Sesli Korosu, Nedim Yıldız’ın özenle bestelediği parçaları seslendirdi. Şairin anısını yaşatmak için düzenlenen programda izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı. Konseri izlemeye gelenler, Nâzım Hikmet’in şiirlerinin Nedim Yıldız’ın besteleriyle birleştiği performanslar sırasında duygusal anlar yaşadı. Eserler, korodaki tüm seslerin uyumu ve sahnedeki tutkulu performansla hayat buldu. İzleyiciler, her eseri büyük bir ilgiyle dinledi. Gece boyunca hem klasik, hem de modern esintiler taşıyan koro performansları, büyük alkış topladı.

GECENİN SÜRPRİZİ

Gecede sürpriz olarak Besteci Nedim Yıldız’ın 40. sanat yılı kutlandı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Yıldız’a plaket takdim etti. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan Yıldız, teşekkür etti.



ÖLÜMSÜZ SANATÇI

Konserin sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, performansları nedeniyle koro üyelerini kutladı. Nâzım Hikmet’i anmak için özel bir akşam yaşadıklarını belirten Şahin, “Sanatın ve sanatçının nasıl ölümsüz olabildiğini bu akşam yaşadık ve gördük” dedi.