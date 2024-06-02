Türk Sağlık Sen Başkanı Ömer Çeker, Kandıra İlçesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman ile birlik Kandıra İlçesinde faaliyette gösteren Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını, İlce Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Kefken ASM’de görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarını da ziyaret eden Başkan Çeker ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Başkan Çeker ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, bölgenin tatil bölgesi olması, Kandıra sahillerinin yaz aylarında hatırı sayılır bir nüfus yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Mayıs ayı ortalarında nüfus artışı başlamakta olup okulların kapanması ile nüfus artışı pik yapmaktadır. İlimizin İstanbul ve Sakarya ile komşu olması, bölgeye ulaşımın kolay olması çok sayıda yerli ve yabancı turistin bölgeye akın etmesine sebebiyet vermektedir" dedi.

Sağlık hizmetinin ihmale ve ötelemeye gelmeyecek bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Başkan Çeker, "Bu nedenle de tatil bölgesindeki vatandaşlarımıza gereken hassasiyet gösterilmelidir. Vatandaşın kolay ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti almaları sağlanmalı, okulların kapanması ile bölgede oluşacak yoğun nüfusun sağlık ihtiyaçları şimdiden tespit edilerek verilecek hizmetler yetkili kurumlarca planlanmalıdır.Kefken ve bölgesine gelen tatilcilere hizmet verecek poliklinik açılmalı" çağrısında bulundu.

Bölgede oluşacak tatilci nüfusun yoğunluğu KefkenASM’de görev yapan çalışanların iş yükünü artıracağı gibi asli görevlerini yerine getirmeye de engel teşkil etmesi ihtimal dahilinde olduğunu kaydeden Çeker, "Türk Sağlık Sen olarak KefkenASM’de görev yapan Aile hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının üzerinde oluşması muhtemel aşırı iş yükünün hafifletilmesi, Bölgede yaşayan vatandaşımızın kolay ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti almaları için Kefken de Poliklinik açılması için Sağlık Müdürlüğüne müracaatımızı yaptık, konunun takipçisiyiz” diye konuştu.

FOTOALTI:

1- Kefken ASM Çalışanları Sendika Başkanı ve Şube Başkan Yardımcısı Toplu Halde

2- Şube Başkanı

BASIN BÜROSU:

TÜRK SAĞLIK SEN KOCAELİ ŞUBE