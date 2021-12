Vizyoner'21; Fark Et

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 22 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek Vizyoner’21 zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinlik, “Dijitali Fark Et”, “İklimi Fark Et”, “Girişimi Fark Et”, “Dönüşümü Fark Et” ana başlıklarıyla iş dünyasının geleceğine kılavuzluk edecek. “FARK ET” başlığıyla bu sene 4’üncüsü düzenlenecek MÜSİAD Vizyoner’21, Türkiye’den ve dünyadan duayen isimleri konuşmacı olarak ağırlayacak. 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi ve “Demir Kadın” olarak anılan Yemenli aktivist Tawakkol Karman’dan Steven Young’a, Prof. Dr. Temel Kotil’den Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten’e kadar birçok isim konuşmalarıyla Vizyoner’21’de yer alacak.

MÜSİAD Vizyoner’21, başarı hikâyeleriyle teknoloji ve dijital dönüşümün yıldız isimlerini de sahneye çıkaracak. Türkiye’nin ilk “decacorn” şirketi unvanını kazanan Trendyol’un Grup Başkanı Çağlayan Çetin’den uçan araba Aircar projesinin mucidi Eray Altunbozar’a, Women in Games Türkiye'nin Kurucusu kadın girişimci Simay Dinç’e kadar alanında öncü isimler iş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğuna yeni ilhamlar katacak. Zirveye www.musiadvizyoner.org adresinden kayıt yaptırarak katılmak mümkün.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: “Teknoloji ve dijitale meraklı, ekonomide dönüşüme açık tüm girişimcileri çarşamba günü, geleceğe yönelik yepyeni fikirler ve bilgiler edinmek üzere Haliç Kongre Merkezi’ndeki MÜSİAD Vizyoner 21 zirvemize bekliyoruz.”

Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik edenMüstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Vizyoner 21 Zirvesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu seneki zirve başlığının “Fark Et” olarak belirlendiği MÜSİAD Vizyoner’21, “Dijitali Fark Et”, “İklimi Fark Et”, “Girişimi Fark Et” ve “Dönüşümü Fark Et” alt başlıklarıyla iklim krizinden dijital dönüşüme, girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda iş dünyasına rehberlik edecek. 22 Aralık Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek zirvede alanında uzman ve duayen isimler konuşmacı olarak iş dünyasına dijital dönüşümün izinden giden yenilikçi bir projeksiyon sunacak.

“Demir Kadın” Tawakkol Karman Vizyoner’21’de

2011 Nobel Barış Ödülü sahibi, Yemenli gazeteci ve politikacı Tawakkol Karman, büyük başarı öyküsüyle 22 Aralık'ta Vizyoner'21 sahnesinde olacak. Arap Baharı'nın bir parçası olan ve 2011 Yemen ayaklanmasının uluslararası kamuoyuna dönük yüzü olarak tanınan Tawakkol Karman, Nobel Ödülü’nü alan ilk Yemenli, ilk Arap kadın olmasının yanı sıra, bu ödülü alan ikinci Müslüman ve en genç kadın olma unvanını da taşıyor. 2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına kabul edilerek Tevekkül adını alan Karman, “Demir Kadın” veya “Devrimin Anası” olarak tanınıyor.

Steven Young Kariyer Öyküsüyle İlham Verecek

Bosch Grubu bünyesindeki 25 yıllık kariyerinin ardından, Dalgakıran Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Steven Young, iş hayatındaki engin tecrübesi ve birikimiyle Vizyoner’21 sahnesinde olacak. 2011-2014 yılları arasında da Bosch Grubu Türkiye Temsilciliği ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Young, 2015’te Bosch Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanı olarak atandı. 2021 yılı itibariyle Dalgakıran Grubunun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş hayatına devam eden Young, birçok dernekte aktif rol alıyor.

Teknoloji ve E-Ticaretin Yıldız İsimleri Vizyoner 21’de

Pandemi süreci ile birlikte iş dünyasında kendine önemli bir yer edinen girişim ve dönüşüm kavramları, Türkiye’nin ilk “decacorn” şirketi unvanını kazanan Trendyol’un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Oyun Yapımcıları ve Geliştiricileri Derneği’nin (Oyunder) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi ve Women in Games Türkiye'nin Kurucusu Simay Dinç gibi alanında öncü konuşmacılarla derinlikli olarak ele alınacak.. Türkiye’nin dünyaya sunduğu öne önemli markalardan biri olanTrendyol’un grup Başkanı Çağlayan Çetin Vizyoner 21’de, şirketin bu büyük başarısının detaylarını paylaşacak. Trendyol’un nasıl, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan ‘decacorn’ tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi olduğunu ipuçlarıyla anlatacak.

Uçan Araba Aircar Vizyoner 21’de Sergilenecek

MÜSİAD Vizyoner 21’in en ilgi çeken projelerinden biri ise genç Türk girişimci Eray Altunbozar’ın başında olduğu Aircar (Uçan araba) olacak. Eray Altunbozar, Outliers Notebook ve AirCar'ı kurarak girişimciliğe adım attı. Altunbozar, Aircar projesi ile teknoloji ve dijital dünyanın genç yıldızları arasına girmeyi başardı. Şehirlerdeki trafik problemini çözmek için elektrikli ve yüzde 100 otonom bir araç olarak tasarlanan AirCar, 8 pervaneli ve iki yolcu kapasiteli bir uçan araba olacak.

MÜSİAD Vizyoner 21 Değerlerimizi de “Fark Et”tirecek

Psikiyatri alanında çok sayıda kongre ve sempozyumda konuşmacı olarak yer alan yazar, Psikiyatrist Prof. Dr Kemal Sayar ile şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki konuşma ve çalışmaları ile tanınan Prof. Dr Sadettin Ökten de zirvede yerini alacak. İki uzman isim ‘Değerlerimizi Fark Et’ özel panel başlığı altında, iş dünyasının değerlerinin korunup geliştirilerek yarınlara ulaştırılmasına yönelik katılımcılara yol haritası sunacak.

Mahmut Asmalı: “Herkesi Vizyoner 21 Zirvesi’ne Bekliyoruz”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iş dünyasında yakın geleceği okumak isteyen herkese Vizyoner 21 zirvesine katılma çağrısında bulundu: “’Fark etmek her şey demektir’ diyen MÜSİAD Vizyoner; Dijitali Fark Et, İklimi Fark Et, Girişimi Fark Et, Dönüşümü Fark Et diyerek bugünü birlikte anlamayı, yaşadığımız dünyayı birlikte anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Oluşturulan ana başlıklar altında, alanında uzman konuşmacılar, teknolojiden, üretime, üretimden, ticarete kadar birçok konuyu ele alacaklar. Bu zirve iş dünyasındaki herkes için önemli bir fırsat. Teknoloji ve dijitale meraklı, ekonomide dönüşüme açık tüm girişimcileri çarşamba günü, geleceğe yönelik yepyeni fikirler ve bilgiler edinmek üzere Haliç Kongre Merkezi’ndeki MÜSİAD Vizyoner 21 zirvemize bekliyoruz.”

MÜSİAD İklim Manifestosu’nu açıklayacak

Türkiye ekonomisinin lokomotifleri Kobileri bünyesinde barındıran MÜSİAD, Vizyoner’21’de iklim değişikliğine ilişkin kılavuz niteliği taşıyan İklim Manifestosu’nu da açıklayacak. Bu kapsamda “İklimi Fark Et” başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekecek. “MÜSİAD Vizyoner’21’de 4 ana konudan biri olan “İklimi Fark Et” başlığında açıklanacak İklim Manifestosu, “Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji”, “Yeşil Yakıt Projeksiyonu”, “Karbon Salımı Düşük Ya da Sıfır Enerji Üretimi”, “Döngüsel Ekonomi”, Enerjinin Dijitalleşmesi” ve “Paris İklim Anlaşması İçin Sanayi Dönüşümüne Uygun Politikalar” başlıklarından oluşuyor.

NFT Sergisi ile dijital dönüşümün gücünü sunacak

MÜSİAD Vizyoner’21, bu sene NFT Sergisi’ne de ev sahipliği yapacak. Birbirinden farklı sanat eserlerinin dijital olarak sergileneceği etkinlik alanında yer alan Start-Up Exchange Sahnesi ise Türkiye’nin start-uplarını buluşturacak. Türkiye’de girişimci ekosistemin gelişimine liderlik eden start-uplar bu sahnede başarı öykülerini katılımcılarla paylaşacak. Alanında profesyonel kurumlar ve isimlerle buluşan katılımcılar, fikir alışverişi yaparak networklerini geliştirme şansı elde edecek. Katılımcılar farklı konu başlıkları etrafında rekabetçi fayda ve fırsatları keşfederek işlerine verimlilik kazandırmanın yollarını arayacak.