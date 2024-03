Istanbul, Mart 8, 2024 – Sofitel markasının Türkiye’deki tek oteli Sofitel Istanbul Taksim, 49 kadın çalışanıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Sofitel Istanbul Taksim’in bu özel günü kutlama teması ise mimoza çiçekleri oldu.

Sofitel İstanbul Taksim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarını onurlandırmak ve desteklemek amacıyla ilham verici konuşmalar ve anlamlı hediyelerle eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Bu özel günde Acıbadem Hastanesi’nden Doç. Dr. Faruk Abike, kadın hastalıkları konusunda bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcılar, sağlık hizmetleri ve kadın sağlığıyla ilgili en son bilgilere erişme fırsatı buldu.

Canlı sarı tonları ve narin kokusuyla kadının gücünü ve duyarlılığını temsil eden mimoza çiçekleri, Kadınlar Günü’nün teması olarak seçildi. Mimoza çiçekleri, güçlü ve dirençli kadınları temsil ederken, Sofitel İstanbul Taksim, 49 kadın çalışanına özel mimoza buketleri takdim etti. Bu anlamlı çiçekler, kutlamaların her anında göz alıcı bir tema oluşturdu. Ayrıca kadın çalışanlara, iki kadın girişimcinin markası olan ve gelirinin bir kısmını kız çocuklarının eğitimi için Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlayan La Fann hediye setleri verildi.

Sofitel Istanbul Taksim Hakkında

110’u aşkın ülkede 5 bin 500’den fazla tesiste deneyimler sunan Accor Grubu’nun lüks kategori segmentindeki markası Sofitel; Türkiye’deki tek oteli olan Sofitel Istanbul Taksim’i Tuna Şirketler Grubu’nun yatırımıyla 2019 yılında hizmete açtı. Osmanlı döneminde dönemin en popüler Jazz Kulübü, Cumhuriyet Dönemi’nde ünlü Maksim Gazinosu ve otel olarak işletilmeye başlamadan önce ise ünlü Majik Sineması olarak hizmet veren Sofitel Istanbul Taksim binası, günümüzde Fransız yaşam tarzını misafirleriyle buluşturan şık ve modern bir şehir oteli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Sofitel Istanbul Taksim’in 33’ü süit olmak üzere toplam 202 misafir odası bulunuyor. Otel, ayrıca toplantı ve etkinlik katılımcıları için dört toplantı odası ve aynı anda farklı organizasyonlara ev sahipliği yapabilen iki balo salonuyla hizmet veriyor. Yiyecek & içecek alanında sunduğu hizmetlerle de öne çıkan Sofitel Istanbul Taksim, içerisindeki Oven Restaurant ile keyifli buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Sauna, buhar odası, kapalı yüzme havuzu, masaj odaları, fitness merkeziyle Sofitel Spa ise otantik Türk ritüellerinin Fransız kozmetolojisinin incelik ve kalitesiyle buluştuğu şık bir alan olarak dikkat çekiyor.

Sofitel Hakkında

Sofitel Hotels & Resorts, dünya çapında modern Fransız stilinin, kültürünün ve yaşam sanatının elçisi olarak dikkat çekiyor. 1964 yılında kurulan Sofitel, dünyanın en çok rağbet gören destinasyonlarında 120’ye yakın şık ve göz alıcı oteli ile hizmet veren Fransız menşeli ilk uluslararası lüks otel markası olarak hizmet veriyor. Sofitel; zarif ve abartısız modernizmi yaşatırken, Fransız dokunuşunu bulunduğu yerel kültürlerin öğeleriyle harmanlıyor. Markanın prestijli lüksü simgeleyen üst segment grubundaki Sofitel Legend markası, zamansız şıklığı, şehirlerle özdeşleşmiş tarihi ve sembolik binalarında hizmete sunuyor. İkonik olarak tanımlanabilecek otelleri arasında Sofitel Paris Le Scribe Opera, Sofitel London St James, Sofitel Dubai The Obelisk, Sofitel Legend Old Cataract Aswan, Sofitel Mexico City Reforma, Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, Sofitel Legend Metropole Hanoi and Sofitel Ambassador Seoul otelleri bulunuyor. Sofitel markası; konaklama alanında dünyanın lider markalarından biri olan ve 110 ülkede 5500’den fazla otel ile hizmet veren Accor’un lüks kategori markası olarak Accor Sadakat Programı, ALL -Accor Live Limitless, ile misafirlerine konaklama deneyimlerinde ödül ve puanlar kazandırıyor.