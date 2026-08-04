Sivas Belediyesi tarafından 4 Eylül Sanayi Sitesi'ne kazandırılacak olan 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi projesi için temel atma töreni düzenlendi.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim döneminde sözünü verdiği sağlık tesisi ile olası kaza ve acil sağlık vakalarında hastaneye ulaşım sürecindeki zaman kaybının ortadan kaldırılması, esnaf ile sanayi bölgesinde çalışan binlerce vatandaşın sağlık hizmetlerine yerinde ve hızlı bir şekilde ulaşması hedefleniyor.

Törende konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, sanayi esnafının uzun süredir bu yatırımı beklediğini belirterek, 'Burada yaklaşık 4 bin 500-5 bin iş yeri var. Çalışanlarla birlikte 12-13 bin kişilik bir aileyi oluşturuyoruz. Bu sağlık ocağı önemli bir ihtiyacı karşılayacak' dedi.

'SEÇİM SÜRECİNDE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRİYORUZ'

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, seçim döneminde esnafa verilen sözlerin hayata geçirildiğini vurgulayarak, 'Sanayi esnafımızın acil sağlık müdahalesi için hastaneye gitmek zorunda kalması ciddi bir zaman kaybıydı. Bu yatırımla sorun çözülecek. Ayrıca altyapı sorunlarını gidermek için büyük bir ihale gerçekleştirdik, yağmur suyu ve kanalizasyon problemlerini çözeceğiz' dedi.

'BU YATIRIM ESNAFIMIZA VERİLEN DEĞERİN GÖSTERGESİDİR'

Vali Vekili Halil İbrahim Yeşilyurt, projenin önemine dikkat çekerek, 'Bu istasyonla esnafımızın acil anlarında hızlı müdahale sağlanacak. Bu yatırım, esnafımıza verilen değerin göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.