Ülkemizdeki 15 milyon hastanın yaklaşık 10 milyonunun kan basıncı kontrol altında değil. Hipertansiyon belirti vermediği için hastalar tarafından ne yazık ki fark edilemiyor. Yeterli tedavi alamayan hastaların organları da durumdan olumsuz etkileniyor. Tansiyon takip ve tedavisinde en güvenilir kriterin tansiyonu doğru ölçmek olduğunu söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat; "Yaz mevsimiyle birlikte pek çok kişi yazlığına ya da tatile gidiyor ve tansiyon aletini evde unutuyor. Tansiyon aletinizi yanınıza almayı unutmayın" diyor.İSTANBUL (İGFA) - Havalar güzelleşiyor, yaz mevsimi geliyor. Yaz mevsiminde havaların ısınması, damarların genişlemesi, aşırı terlemeye bağlı tuz kaybı gibi nedenlerle kan basıncı düşebilir. Hele bir de büyük şehirde yaşayıp yazlıklara gidenler kendini deniz kıyısının rahatlığına bırakır. Yürüyüş, yüzme de daha önce yüksek giden tansiyonun düşmesine neden olabilir. Tansiyon düşüklüğü özellikle yaşlılarda sorun çıkarabilir. Hedef kan basıncı ev ölçümlerinde ortalama 135/85 mmHg’nın altıdır. 65 yaş üstü kişilerde büyük tansiyon için hedef kan basıncı daha yüksek olabilir. Yaşlılarda önemli ölüm nedenlerinden biri tansiyon düşüklüğüne bağlı baş dönmesi ve düşmedir. Yazın tansiyonun ölçülmesi, takip edilmesi bu nedenle çok önemlidir. Gerekirse ilaç dozları azaltılmalıdır. Öte yandan aşırı sıcaklarda uzun süre güneş altında kalmak tansiyonu yükseltebilir.

HALSİZLİĞİN NEDENİ DÜŞÜK TANSİYON OLABİLİR

Belirti olmasa bile kan basıncı ölçülmelidir. Halsizliğin nedeni sıcak değil düşük tansiyon olabilir. Baş dönmesi hem tansiyon yüksekliğinde hem tansiyon düşüklüğünde görülebilir. Daha önce tansiyonu yükselince başı dönen hasta tansiyonunu ölçmezse baş dönmesini tansiyon yüksekliğine bağlayıp ilaç dozlarını arttırabilir. Bu durumda baş dönmesi daha da artabilir. Yazın şikayet olmasa bile kan basıncı ölçülmelidir. Bazen düşük tansiyona bayılana kadar belirti vermeyebilir.

ASIL TEHLİKE TANSİYONUN FARKINDA OLMAMAK

Ülkemizde hipertansiyonu olan her 2 hastadan biri ne yazık ki hastalığının farkında değil. Hipertansiyon hastası olup olmadığını anlamanın tek yolu kan basıncını ölçtürmektir. Hipertansiyon hastaları için asıl tehlike hastalığın farkında olmamaktır, tedavi alternatifi çoktur ve her hastaya özel tedaviler ile kan basıncını kontrol altına almak kolaydır. Günümüzde hipertansiyon hastaları şanslıdır çünkü evde hastanın kendi başına kimsenin yardımına ihtiyacı olmadan kan basıncını ölçmesi mümkündür. Evde kan basıncı takibi sayesinde hastanın kan basıncının kontrol altına alınması kolaylaşır. Hipertansiyon tedavisinde son 10-15 yıldaki en önemli gelişme hastaların doğru ölçen ve fiyatı makul bir kan basıncı ölçüm aletine kolaylıkla sahip olabilmeleridir.

Kan basıncı ölçerken dikkat edilmesi gerekenler

OturunSırtınızı arkaya dayayınKolunuzu destekleyinAyaklarınızı yere düz basınKonuşmayın