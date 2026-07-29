Kozluk Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline yönelik CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon) ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi düzenlendi.

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BATMAN (İGFA) - Hastanede gerçekleştirilen eğitim, Anestezi Uzmanı Dr. Saba Nur Şataflı tarafından verildi. Eğitimde, ani gelişen yaşamı tehdit eden durumlarda uygulanacak temel ve ileri yaşam desteği, güncel CPR uygulamaları ile acil müdahale süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Programda, sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin güncellenmesi, acil durumlara hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin artırılması ile hasta güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, sağlık hizmetlerinde sürekli eğitimin büyük önem taşıdığını belirterek, personelin mesleki gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitim programlarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.