Ödüllü yazar Yavuz Ekinci Bursa Nilüfer’de okurlarıyla buluştu.BURSA (İGFA) - Ödüllü yazar Yavuz Ekinci, Koza Buluşmaları’nın konuğu oldu. Son kitabı “Aziz” ile okurlarıyla buluşan Tekin, korku ve umut kavramlarını değerlendirerek, sanatın ölümsüzlükle ilişkisini anlattı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Koza Buluşmaları”nın bu ayki konuğu ödüllü yazar Yavuz Ekinci oldu. Hakan Akdoğan moderatörlüğünde, Koza Kütüphane’de, “Hafızanın Kırılganlığı, Sanatın Dayanıklılığı” başlığıyla düzenlenen söyleşide, Ekinci, son romanı “Aziz”i, edebiyata olan bakışını ve sanatın ölümsüzlük ile ilgili olan bağlantısını anlattı.

Çıkardığı 10’uncu kitabı “Aziz”in hikayesini anlatan Yavuz Ekinci şöyle konuştu: “Aziz Mirzade, üç kuşak koleksiyoncu olan bir aileden geliyor. Aziz’in hayali daha parlamamış bir sanatçıyı keşfetmek, onun hamisi ve komisyoncusu olmak. Böylece 16 yaşındaki Timur’u keşfediyor. Timur kısa sürede dünya çapında bir sanatçı oluyor ve 27 yaşına geldiğinde büyük bir sergi açıyor. Bu sergide de intihar ediyor. Sonrasında Timur’un insan sırtına dövme olarak yaptığı 3 yeni eseri olduğu daha ortaya çıkıyor. Romanda da Aziz’in bu eserlerin peşine düşmesini anlatıyorum.”

“Oldum olası farklı hayatlar yaşamak istedim” diyen Ekinci, bunun da bir hikayeyi okuyup, izleyerek ya da yazarak mümkün olduğunu söyledi. Bir hikayeyi yazarak onu en üst düzeye getirilebileceğini belirten Ekinci, yazıyla kurduğu bağın da buradan geldiğini ifade etti. Her yazdığı metinde yeni bir hayatı deneyimleyebildiğini dile getiren Ekinci, “Her yazdığımız metin hem biziz hem biz değiliz. Edebiyat; başkansının hikayesini kendi hikayenmiş gibi anlatmak, kendi hikayeni de başkasının hikayesiymiş gibi anlatma sanatıdır. Her yazdığım metne kendimden bir şeyler katarım” dedi.

“KORKU VE UMUT ARASINDA SIKIŞIYORUZ”

İnsanın umut ve korku arasında sıkışmış durumda olduğunu vurgulayan Ekinci, “Bütün eylemlerimizi bu iki uç arasındaki sıkışmışlık belirler. İnsanoğlu ölümlü olduğunu biliyor. En büyük umudu ise ölümsüz olmak. En büyük korkusu da unutulmaktır. Bu unutulma korkusu ve ölümsüz olma arzusu arasında sıkışmış her insan arayışa girer. Kimi bunu bir eser üreterek yapar, kimisi de sanat eseri koleksiyonlarını biriktirerek var olma tutkusunu yaşar” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Yavuz Ekinci, kitaplarını da imzaladı.