Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, Türk edebiyatının usta şairi Nâzım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 61. yıl dönümünde "Bu Kent Nâzım'ı Sevdi" başlıklı bir etkinlikle andı.

BURSA (İGFA) - Beşevler Mahallesi'ndeki Nazım Çınarlığı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun ve Zerrin Güleş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nâzım Hikmet'i umudun, aşkın, emekçinin mücadelesinin ve güzel, eşit ve adil bir dünyanın şairi olarak tanımladı. Özdemir, Nâzım'ın şiirlerinde her zaman umut ve geleceğe dair inancın olduğunu vurgulayarak, "Biz de tıpkı Nâzım gibi, gelecekteki dünyanın daha güzel bir yer olacağına dair umudumuzu taşıyoruz. İşte bu yüzden Nâzım hepimizin kıymetlisidir" dedi.

Nâzım Hikmet'in aynı zamanda iyi bir devrimci olduğunun altını çizen Başkan Özdemir, şunları söyledi: "Nâzım Hikmet, varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına rağmen, hayatını yoksullara adamıştır. Onun bu fedakarlığına ve mücadelesine saygı duymamak mümkün değildir. Nâzım'ın hayatında Bursa Cezaevi de önemli yer tutar. Bu cezaevinin yıkılmadan müzeye dönüştürülmesi için o dönem çok mücadele ettik. Bu cezaevi dursaydı binlerce insan Nâzım'ı görmek için buraya gelebilirdi."

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın da Nâzım Hikmet'in aşkı ve memleket sevgisini şiirlerinde en güzel şekilde işleyen, Türkçe'ye önemli katkıları olmuş büyük bir şair olduğunu belirterek, "O, zengin bir aileden gelmesine rağmen hayatını dünyadaki insanların eşitliğine adamış, memleketin dört bir yanında idealleri için mücadele etmiş ve bu uğurda cezaevlerinde yatmıştır. Nâzım Hikmet, dünyaca tanınan, nereye giderseniz izlerine rastlayacağınız, memleket sevgisini en güzel anlatan şairlerden biridir" şeklinde konuştu.

CHP Nilüfer İlçe Başkan Özgür Şahin ise Nâzım Hikmet'in cezaevinde yattığı döneme değinerek usta şairin oradaki mahkumlara kooperatifçilik, eşitlik, yurtseverlik gibi değerleri öğrettiğini anlattı. Şahin, Nâzım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nde kaldığı dönemde ünlü ressam İbrahim Balaban ve yine kendisi gibi Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal ile arkadaşlıklar kurarak, onların gelişiminde önemli rol oynadığını ve Muhsin Ertuğrul'un Çalı'da çektiği filmin senaryosunun Rusça'dan tercümesinin Nâzım Hikmet tarafından yapıldığını da söyledi.

Vatandaşlar, Nâzım Hikmet’i sevdikleri şiirlerle anarken, Başkan Şadi Özdemir ölümsüz şairin “Karıma Mektup” eserini okudu. Program, yazar Esra Dökmen’in Nâzım Hikmet’in hayatına dair gerçekleştirdiği söyleşiyle devam etti. Gelişigüzel Sanatlar ekibinin hazırladığı ve Nâzım Hikmet’in şiirlerinden ilham alınarak sahnelenen “Nâzımca” isimli müzikli gösteri ise etkinliğe renk kattı. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, etkinlik kapsamında düzenlediği şiir atölyesinde çocuklara Nâzım Hikmet’in dünyasını ve şiirlerini tanıtarak, geleceğin küçük şairlerine ilham verdi.