Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, iktidar ve muhalefetin tüm işleyişi bozduğunu belirterek vatandaşlara seslendi. Türkiye'de baş gösteren birçok sorunun AKP iktidarı sebebiyle meydana geldiğini söyleyen Yalçın:" Yapmanız gereken görevleri lütuf gibi halka sunamazsınız" dedi



Başkan Yalçın, ülkenin genel durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. AKP'nin tüm işleyişi uyguladığı politikalar sebebiyle sekteye uğrattığını ifade eden Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Kardeşlerim, bunlar her şeyimizi bozdular. Asayişi bozdular, ekonomiyi bozdular, adalet sistemini bozdular, fıtratı bozdular, ahlâkı bozdular, toplumsal değerleri bozdular. Bozulmayan hiç bir şeyi bırakmadılar. Başımıza ne geldiyse hep bu bozulmaya yüz tutmuş iktidar politikaları sebebiyle geldi. Hem iktidar, hem de muhalefet bu bozulmanın baş sorumlularıdır. Siyasi hırslarınız ve yalanlarınızla hem ülkemizi, hem de milletimizi felaketin eşiğine getirdiniz. Eserlerinizle gurur duyun..! Devletin imkanlarını kullanarak yaptığınız hizmetleri, vatandaşlarımıza lütufmuş gibi sunamazsınız" dedi.