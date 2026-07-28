Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali, son gününde Simge konseriyle kapanış yaptı. Sevilen sanatçı, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nı dolduran müzikseverlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Yayımladığı hit şarkılar, güçlü sahne enerjisi ve kendine özgü yorumuyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alan Simge, festivalin kapanış gecesinde dinleyicilere unutulmaz bir konser yaşattı.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan sanatçı, repertuvarında yer alan 'Ben Bazen', 'Öpücem' ve 'Sevmek Yüzünden' başta olmak üzere sevilen şarkılarını Konyalı müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler, festivalin final gecesinde renkli görüntüler oluşturdu.

Simge konseriyle tamamlanan Konya Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar birçok etkinlikle ziyaretçileri sanatla buluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat yolculuğuna 1-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Nevşehir Kültür Yolu Festivali ile devam edecek.