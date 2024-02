SULTANGAZİ / İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir ile birlikte önce ilçe turu yaptı, sonra halk buluşması gerçekleştirdi.

Erzincan İliç’teki maden felaketini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’u sert sözlerle eleştiren Özel, “Murat Kurum’un önceki görevinde attığı imza ortada. O dağ geldi, 9 canımızı götürdü. Şimdi Murat Kurum diyor ki, ‘ÇED raporuyla bunun bir ilgisi var mı?’ Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın. Felaketten sorumlusun. İliç’teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum’un, İstanbul’un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmasında Sultangazi'de yaptıkları ilçe turuna da değinen Özel, “Bugün defalarca yaşandı. Yolda gidiyoruz, bir ablamız otobüsün önüne atlıyor, durduruyor. Çantasından, mantosunun cebinden bir Anne Kart çıkarıyor. Ekrem Başkan'a gösteriyor ve teşekkür ediyor. Bundan büyük mutluluk var mı? 650 bin annenin çantasında, mantosunun cebinde artık Anne Kart var. Ekrem Başkan'ın İstanbul'daki varlığı, İstanbul'a huzur getirdi. İstanbul'a mutluluk getirdi. İstanbul'a güven getirdi, sevgi getirdi. İstanbul sokaklarına adalet getirdi ve İstanbul, Ekrem Başkan’ı çok sevdi. Ekrem Başkan'a desteğini arttırarak sürdürüyor” şeklinde konuştu.

2019 yılında söz verdikleri gibi, partizanlığı şehirden söküp attıklarını belirten İmamoğlu ise, “Sizlere şunu söylüyorum: Milletinden talimat alanı seçeceksiniz, bir kişiden talimat alanı değil. ‘Millet ne derse, o olur’ diyeni seçeceksiniz, bir kişi değil. Milletin dertleriyle uğraşanı seçeceksiniz, Kanal İstanbul'u başlatmak için gelenleri değil” dedi.

AK Parti adayı Murat Kurum’un 5 yılda 650 bin konut yapacakları sözüne bir kez daha yanıt veren İmamoğlu, “Bunlar, yine milleti aldatacaklarını zannediyorlar. ‘650 bin konut yapacağız’ diyene, devletin resmi kaynaklarından birkaç rakam veriyorum. 21 yıldır ellerinde olan TOKİ, 21 senede kaç konut yaptı biliyor musunuz? 98 bin. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? 98 bin konutun daha henüz 60 binini teslim edebilmiş. 21 senede 60 bin konut yapacaksın, ‘5 yılda 65 bin konut yapacağım’ diye oy için hem de milletin canını korumak adına, en önemli meselede yalan konuşacaksın. Daha ileriye gidiyorum. KİPTAŞ. 1994’ten 2019’a kadar, yani 25 sene onlar yönettiler. 25 senede KİPTAŞ kaç konut yaptı biliyor musunuz? 70 bin. Yani bir tarafta 21 yılda 60 bin, devletin bütün imkanları… KİPTAŞ, 70 bin. Üst üste koyduğunda bu bile, 130 bin yapıyor ve bunun çoğu da lüks konut” bilgilerini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir, Sultangazi’de seçim otobüsüyle önce ilçe turu yaptı, sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda halk buluşması gerçekleştirdi. Vatandaşlar, ilçe turu sırasında kendilerini selamlayan Özel ve İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren turun ardından alana ulaşan Özel ve İmamoğlu’nu coşkulu bir kalabalık karşıladı. Halk buluşmasında, sırasıyla; Epözdemir, İmamoğlu ve Özel birer konuşma yaptı.

ÖZEL: “İSTANBUL EKREM BAŞKAN’I ÇOK SEVDİ”

CHP Genel Başkanı Özel “Türkiye demokrasisinin en büyük hazımsızlığından sonra, Ekrem Başkan'ın kazandığı seçimi hileyle iptal ettirip, bir daha seçim dediklerinde, tüm İstanbul'da çalışırken, Sultangazi'ye çok geldim. Bugün şöyle bir Sultangazi turu yaptık. O gün gördüğüm Sultangazi ile şu an gördüğüm Sultangazi arasında dağlar kadar fark var. Bugün defalarca yaşandı; yolda gidiyoruz, bir ablamız otobüsün önüne atlıyor, durduruyor. Çantasından, mantosunun cebinden bir Anne Kart çıkarıyor. Ekrem Başkan'a gösteriyor ve teşekkür ediyor. Bundan büyük mutluluk var mı? 650 bin annenin çantasında, mantosunun cebinde artık Anne Kart var. Ekrem Başkan'ın İstanbul'daki varlığı, İstanbul'a huzur getirdi. İstanbul'a mutluluk getirdi. İstanbul'a güven getirdi. Sevgi getirdi. İstanbul sokaklarına adalet getirdi ve İstanbul, Ekrem Başkan’ı çok sevdi. Ekrem Başkan'a desteğini arttırarak sürdürüyor” dedi.

“KABUS HELİKOPTERLERİ UÇMUYOR”

İstanbul’u çok güçlü bir takımın yönettiğine dikkat çeken Özel, “Bu takıma sahip çıkalım hep beraber. Benim açımdan gelip de burada İstanbul’u, Ekrem Başkan'ı anlatmak hem çok keyifli ama çok da ihtiyaç yok. Ama bakın; 31 Mart'ta ne olabilir biliyor musunuz? Allah muhafaza, helikopterler gelebilir. Bu helikopterde 5 yıl öncesine kadar ne vardı? Tayyip Erdoğan oturuyordu. Yanında İBB Başkanı, pata pata pata geziyorlar. Bu arsa nerenin? Bizim. Dönüyordu özel kalem müdürü Hasan Bey'e, ‘Hasan, bunu Katarlılara verelim.’ Bu arsa kimin? İBB'nin. ‘Tamam bunu da ben geçenlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verdim. Yaz, oraya verelim.’ İstanbul'daki kupon arsaları, İstanbul'un üstünde uçup, teker teker Araplara, Katarlılara, şeyhlere, emirlere yazıyordu. 5 senedir İstanbul'un üstünde kabus helikopterleri uçmuyor. O arsaları ne yapıyor Ekrem Başkan? Katarlılara değil, İstanbullulara veriyor. Park yapıyor. Hizmet yapıyor. 5 yıldır yüzünü güldürmediği kimse kalmadı. Küçük çocuğu olan anneleri güldürdü. Yaşlıları güldürdü. Emeklileri güldürdü. Emekçileri güldürdü. Gençleri güldürdü. Ekrem Başkan’ın yüzünü güldürmediği birileri var. O da çıkar çevreleri, rant çevreleri. Onların değil, halkın başkanlığını yapıyor. Şimdi istiyorlar ki helikoptere binsinler, yanına Murat Kurum'u alsın, İstanbul'un tepesinde yine dolaşsın. Öyle yağma yok” diye konuştu.

“10 TRABZONLU BİR METRO YAPAMADI, BİR TRABZONLU 10 TANE METRO YAPTI”

Özel, İmamoğlu’nun İstanbul’a yaptıklarını, Trabzonlu hemşehrisiyle konuştuklarını aktararak, “Dedi ki, ‘Allah için’ dedi, ‘Ekrem Başkan İstanbul'da bayağı çalıştı.’ Ama hemşehrisinin gönlü, biraz öbür tarafta; inkar da edemiyor Ekrem Başkan'ın yaptıklarını. Dedim ki; bir hesap yapalım seninle. Trabzon'da kaç tane milletvekili var AK Parti'nin? 4. Kaç tane bakanı vardı? 4. Ortahisar Belediyesi kimde? AK Parti'de. Büyükşehir kimde? Ak Parti'de. Etti 10. Dedim ki; ’10 tane Trabzonlu, Trabzon'a bir tane metro yapamadı. Bir tane Trabzonlu İstanbul'a 10 tane metro yaptı” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A: “GÖLGE ETME BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da yaptığı “Oy vermezseniz, hizmet yok” açıklamasına gönderme yapan Özel “Yani, Hataylıların geçen seçimde verdikleri oyla, depremzedeleri cezalandırdığını söylüyor. Gelecek seçimde vereceği oy için de şimdiden tehdit ediyor. Vallahi İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birinde sen yoktun, Ekrem başkan vardı. Ama senin yaptıklarının çok üstünde, dört katı, beş katı hizmet yapıldı. Gölge etme, başka bir şey istemiyoruz. Harcanan para onların harcadığının yarısı, yapılan iş tam iki katı. Yani israf etmeyince çalmayınca, çaldırmayınca birilerine peşkeş çekmeyince dört kat arttırılabiliyor” şeklinde konuştu.

ÖZEL’DEN KURUM’A: “FELAKETTEN SORUMLUSUN”

Özel, konuşmasında, Erzincan İliç’teki maden felaketini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’u sert sözlerle eleştirdi. Özel, şöyle konuştu:

“Şimdi beyefendi, Murat Kurum’u getirmiş, Murat Kurum, İstanbul’da bir göreve talipmiş. Murat Kurum’un önceki görevinde attığı imza ortada. Biz, ‘Aman ha, İliç’te siyanür var, çevre katliamı var. İnsanlığın sağlığına, bebeklerin sağlığına büyük zarar verir, annelerin düşük yapmasına ya da engelli çocuk doğurmasına sebebiyet verir’ dedik. Dinlemediler. ‘Atma’ dedik, attı imzayı. Daha sonra 4-5 katına çıktı orası. Bir yandan şirket paraları istiflerken, bir yandan çıkan toprak bir yere istiflendi. İşçiler dedi ki, ‘Bu dağ, bir gün hepimizi götürecek.’ O dağ geldi, 9 canımızı götürdü. Şimdi Murat Kurum diyor ki, ‘ÇED raporuyla bunun bir ilgisi var mı?’ Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın. Felaketten sorumlusun. İliç’teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum’un, İstanbul’un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz.”

"İMAMOĞLU’NA 100 ÜZERİNDEN 87 NOT VERMİŞ, TEBRİK EDİYORUZ MURAT BEY’İ”

“Bir konuda hakkını teslim edeyim. Murat Bey çok zor bir işi başardı. İstanbul gibi bir belediyenin, böyle bir metropolün, Büyükşehir Belediyesi’nin performansını belirlemek kolay iş değil. Biz araştırmaları, çalışmaları yaptırdık. Bütçe tasarruflu kullanıldı, iki kat iş yapıldı falan, uzun uzun sayfalarca rapor var. Ama Murat Bey, muhteşem bir tespit yapmış. 5 yıllık Ekrem İmamoğlu’na karne vermiş, 100 üzerinden 87 not vermiş. Tebrik ediyoruz Murat Bey’i. Ben, ‘Ekrem başkana 100 üzerinden 90 mı 95 mi vereyim’ diyordum ama rakibi 87 verdiyse, bu en değerlisi. Tebrik ediyoruz Başkan’ı. Rakibinden 87 aldı. İnşallah 31 Mart'ta, 100 üzerinden 100'ü İstanbullulardan alacak"

31 MART MESAJI: “TÜRKİYE'YE GÜCÜNÜ GÖSTERMESİ LAZIM”

31 Mart’ın önemli bir tarih olduğuna vurgu yapan Özel, “31 Mart, belki de üç sene, dört sene boyunca önünüze bir daha sandığın gelmeyeceği bir tarih olabilir. Eğer 31 Mart'ta hükümet, bu seçimden bir ders almazsa, 10 bin liraya mahkum ettiği emekli ona bir ders vermezse, açlık sınırının altında çalıştırılan emekçiler ona bir ders vermezse, bu kadar hayat pahalılığından canı yananlar eğer bu hükümete bir ders vermezse… 1 Nisan günü diyorlar ki; kemer sıkacağız. 1 Nisan günü; acı reçeteyi içireceğiz. 1 Nisan'ın ertesi günü ne yaparsan yap faydası yok. Bir şey yapacaksan, bir gün önce yapacaksın. 31 Mart'ta bu hükümete; bu hayat pahalılığı, bu işsizlik, bu enflasyon, bu garibanı görmeyen, emekliyi duymayan, emekçiye hakkını vermeyenlere bir sarı kart gösterilmezse, kırmızı ışık yakılmazsa, nisandan sonrası çok fena. Onun için emeklinin, emekçinin, işçinin, çiftçinin, esnafın, yaşlının, gencin, bütün Türkiye'ye gücünü göstermesi lazım” dedi.

“SİYASETÇİLER, ANKARA'DA ANLAŞAMAMIŞ OLABİLİR”

“Bunlara gücü göstermek için, bir partinin gücü yetmez” diyen Özel, “Cumhur İttifakı'nın karşısında, Türkiye İttifakı var. Geçen seçimlerde Ekrem Başkan'a oy verenlerin hepsi, yine seçmen. Belki partilerin yönetimleri anlaşamamış olabilir. Siyasetçiler, Ankara'da anlaşamamış olabilir. Ama Ekrem Başkan’a geçen seçimde oy veren iyi insanlar, bir yere gitmediler. İstanbul'da yaşıyorlar. Hallerinden memnunlar. Geçen seçimde Ekrem Başkan'a oy veren muhafazakar insanlar, inançlarına saygı bekliyordu. 5 yılda Allah var; Ekrem Başkan’dan da ekibinden de hiçbir saygısızlık görmediler. Hizmet gördüler. Memnunlar. Bu şehirde Türkler yaşıyor, Kürtler yaşıyor, Lazlar yaşıyor, Çerkesler yaşıyor. Ekrem Başkan adilce yönetti. Oy verenler, kendisinden sonuçta memnunlar. Efendim ‘Siz Ankara'da ittifak kuramadınız.’ Biz kuramadık ama bu güzel İstanbullular, İstanbul İttifakı’nı yine sandıkta kuracaklar” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “2019’DA, ‘BUNLAR SOSYAL YARDIMLARI KESECEK’ DEMİŞLERDİ BİZİM İÇİN; TAM 6 KATINA ÇIKARDIK”

İstanbul'a sosyal adaleti getirmek için çok çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak, sizler neye ihtiyaç duyuyorsanız o konularda politikalar geliştirmek, hizmetler geliştirmek için çok çalıştık. Halk Süt’ten Anne Kart’a, kreşlerden öğrenci yurtlarına, Kent Lokantalarından Yenidoğan Paketi’ne kadar vatandaşlarımızın her anında yanlarında olduk. Hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık. Şehrimizin her yöresinde, her ilçesinde eşit davranarak, eşit hizmeti 39 ilçesine yaydık. Bugün ekonomiyi batıranların, dövizi, enflasyonu patlatanların ihmal ettiği tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına biz koştuk. Hatırlayın; 2019’da ne demişlerdi? ‘Sosyal yardımları bunlar kesecek’ demişlerdi bizim için. Biz ne yaptık? Tam 6 katına çıkardık. Vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi.

“BİR AVUÇ İNSANI MUTLU ETMEDİK, MİLLETİ MUTLU ETTİK”

Yoksulluğun artmasının ve ekonominin kötü olmasının nedenin iktidarım kötü ekonomi yönetiminden kaynaklı olduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir avuç insanı mutlu etmedik. Milleti mutlu ettik, milleti. Bu şehirde, bizim görevi devraldığımız günden itibaren, değişen çok şey var. Bu şehirde, ‘Öğrenciye burs veremeyiz’ diyorlardı. Çünkü, sözüm ona Cumhuriyet Halk Partisi, bir yasayı iptal ettirmiş. Bakın biz ne yaptık? Sadece bu sene, 100 bin gencimize 7 bin 500’er lira üniversite bursu verdik. Seneye, 2024-25 eğitim döneminde, öğrenci bursunu yine 100 bin öğrencimize vereceğiz. 7 bin 500 liradan, 15 bin liraya çıkaracağız. Gençler olmadan, olmaz. Bu öğrenci bursunu niye örnek verdim? Biz göreve geldiğimizde, daha önce hiç olmayan şeyleri başlattık. Anne Kart dağıttık, biliyorsunuz. Daha önce böyle bir uygulama yoktu, sıfırdı. Öğrenci bursu veriyoruz. Daha önce sıfırdı. Kreş, hiç yoktu. Bizim dönemimizde başladı. Hiç yoktu, şu anda 100’e yakın kreşimiz var. Bu hizmetlerin hepsi, halka dönük hizmetler. Çocuklarımıza dönük hizmetler. Gençlerimize dönük hizmetler.”

“BU SEÇİMDE NEYE OY VERECEKSİNİZ BİLİYOR MUSUNUZ?”

Hizmet yaparken, hiç kimseye partisini sormadıklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Böyle bir şey yapmadık, yapmayız. Bizim hizmetimiz insanımıza; bizim hizmetimiz çocuklarımıza; bizim hizmetimiz gençlerimize. 2019’da söz vermiştik. 2019’da ne demiştim? ‘Partizanlığı bu şehirden söküp atacağım’ demiştim. Söktük attık, söktük attık. Onlar ne diyor? Oy vermeyi, hizmet vermeyle eşit tutuyor. ‘Oy verirsen, hizmet gelir’ diyor” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki seçimlerin basit bir seçim olmadığının altını çizen İmamoğlu, “Bu seçimde neye oy vereceksiniz biliyor musunuz? Ayrımcılık yapana mı; birleştirene mi oy vereceksiniz? Bu seçim onun seçimi. Sizi ayrıştırana oy vermeyeceksiniz. Sizi kutuplaştırana, insanları birbirine ‘oy verdi, vermedi’ üzerine ne yazık ki karşı karşıya getirenlere oy vermek yok” şeklinde konuştu.

“EFENDİM NEYMİŞ? 5 YILDA 650 BİN KONUT YAPACAKLARMIŞ”

İstanbul’un en büyük sorunlarından birinin deprem meselesi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bir yandan şehri güçlendirecek değişimle ilgili öncü adımlar atıyoruz. Ve her yerde diyoruz ki, ‘Bakın; depremle mücadele, bir seferberlik işi, iş birliği yapma yeri. Burada siyaset olmaz. Burada yalan, dolan, talan olmaz. Burada milletin ihtiyaçlarını çözmek olur. Bunlar, yine milleti aldatacaklarını zannediyorlar. Efendim neymiş? 5 yılda 650 bin konut yapacaklarmış. Allah aşkına; bakın niye yalan olduğunu anlatacağım size. Birkaç sayı vereyim mi size? ‘650 bin konut yapacağız’ diyene, birkaç rakam veriyorum. Bakın; yapamayacağını ben değil, sadece devletin resmi rakamları bile söylüyor. TOKİ. TOKİ, onların yönetiminde. İstanbul'da 2002’den 2023’e TOKİ… Her şey ellerinde. Her sistem ellerinde. Tam 21 senede kaç konut yaptı biliyor musunuz? 98 bin. 21 yılda. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? 98 bin konutun daha henüz 60 binini teslim edebilmiş. Yahu 21 senede 60 bin konut yapacaksın, ‘5 yılda 65 bin konut yapacağım’ diye oy için hem de milletin canını korumak adına, en önemli meselede yalan konuşacaksın. Neymiş; ‘650 bin konut yapacağım.’

“BUNLAR OY İÇİN, SEÇİM İÇİN HER ŞEYİ YAPARLAR”

“Bakın; daha ileriye gidiyorum. Konuyu bu kadar basite alıyorlar ki. KİPTAŞ. 1994’ten 2019’a kadar, yani 25 sene onlar yönettiler. 25 senede KİPTAŞ kaç konut yaptı biliyor musunuz? 70 bin. Yani bir tarafta 21 yılda 60 bin, devletin bütün imkanları… KİPTAŞ, 70 bin. Üst üste koyduğunda bu bile, 130 bin yapıyor ve bunun çoğu da lüks konut. Hani var ya Marmara'nın kıyılarında, Ataköy'de, orada, burada lüks binalar ya da Fikirtepe'deki o lüks binalar. Çoğu da lüks konut. Senin, vatandaşımın yanından geçemeyeceği konutlar. Şimdi bu performansın üzerinden, efendim neymiş? 650 bin konut yapacakmışsın. Bu 650 bin konutla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Öyle bir ‘650 bin konut yapacağım’ diyor ki, bunun toplam bütçesi neredeyse 550 milyar lira. Yani İBB’nin merkezi idareden aldığı bütün paraları, hiç maaş vermese, hiç kimsenin maaşını vermezse, normal hizmetlerini yerine getirmese bile buna yetmiyor. Bakın; onun bu yaptığı ifade, şunu gösteriyor: Bunlar oy için, seçim için her şeyi yaparlar.”

“O BİR KİŞİ ARKASINDAN ÇEKİLDİĞİNDE NE OLACAK?”

Coşkulu kalabalığa, “31 Mart'ta kime oy veriyorsunuz” sorusunu yönelten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli dostlar, ben tek kişiyim; Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. 5 yıldır Belediye Başkanınızım. Birazdan Genel Başkanımız hep birlikte ağırlayacağız burada. Birazdan sizlere hitap edecek. Partimizin Genel Başkanı, partimizin üst kurulu uygun gördü, atandık. Ama ben buradayım. İstanbul Belediye Başkanı adayıyım. Sırtımı kime dönerim? 16 milyon vatandaşıma. Bana talimatı kim verir? 16 milyon İstanbullu verir. Bizde tarifi, talimatı sadece milletimiz verir. Buradaki yolculukta İstanbullular bize güvenir, biz de İstanbullulara güveniriz. Peki bana tarif yapan, İstanbul'un işine karışan, ‘Şunu şöyle yap, bunu böyle yap’ diyen başka bir kişi var mı? Yok. Sırtımı bir kişiye mi dayıyorum? Yok. Yani o bir kişiye güvenerek mi yola çıkıyorum? Hayır. Biliyorsunuz, rakibim var. Rakibim var. Ama onun arkasında, o bir kişi var. O bir kişi arkasından çekildiğinde, ne olacak? Yok, yok, yok. Çok net ifade ediyorum; İstanbul vekalet yönetimini taşıyamaz. Başkasına güvenerek, İstanbul yönetilemez. Bu şehirde aday olan kişi, aslan gibi tek başına çıkar, milletinden oy ister. Milletinden aldığı oyla, 16 milyondan talimat alarak, İstanbul'u yönetir. Biz ona talibiz. Arkamızda da siz varsınız. Talimat veren de sizsiniz. Hep öyle olacaksınız. İstanbullular ne derse o olacak.”

“İSTANBULLULARIN GÜCÜNÜ İSTİYORUZ”

Vatandaşları seçimlerde çok çalışmaya davet eden İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelikleri için de destek istedi. CHP parti örgütlerinin seçimler için çok çalıştığını aktaran İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Siyasi yol arkadaşlarımızın dışında, bu seçimin İstanbul ittifakı gücünü istiyoruz. İstanbulluların gücünü istiyoruz. Biz, herkesin oyuna talibiz. Ne dedik? Partizanlığı hizmette de söküp attık bu şehrin damarlarından. Biz partizanlığı, belediyenin koridorlarından söküp attık. Onun için İstanbul ittifakının tam gücünü, tam desteğini arkamızda istiyoruz. İstanbul ittifakından son olarak şunu istiyoruz: Sandıkta görev alın. İstanbul Gönülleri’ne katılın. Birlikte mücadele edelim. Komşularınıza anlatın. Biz iyi niyetimizle, güler yüzümüzle, temiz kalbimizle, adaletimizle geliyoruz. 5 yıl boyunca mutlu bir İstanbul, güler yüzlü bir İstanbul… Bu şehrin anneleri mutlu, bebekleri mutlu, çocukları mutlu, gençleri mutlu. Daha çok mutlu olacağız.”

“MİLLETİNDEN TALİMAT ALANI SEÇECEKSİNİZ, BİR KİŞİDEN TALİMAT ALANI DEĞİL”

“Demokrasiyi her sokağına, her caddesine, her mahallesine; özgürlüğü, barışı, adaleti biz getireceğiz. Daha da büyüteceğiz. İstanbullular, kucaklaşacağız. Bir yürek olacağız, tek yürek olacağız. Milletçe mutlu olacağız. Sizlere şunu söylüyorum: Milletinden talimat alanı seçeceksiniz, bir kişiden talimat alanı değil. ‘Millet ne derse, o olur’ diyeni seçeceksiniz, bir kişi değil. Milletin dertleriyle uğraşanı seçeceksiniz, Kanal İstanbul'u başlatmak için gelenleri değil. Onun için Sultangazi'ye soruyorum. Hazır mıyız? Çalışmaya hazır mıyız? Çok koşmaya hazır mıyız? Çocuklarımız için çalışmaya hazır mıyız? Gençlerimiz için çalışmaya hazır mıyız? O zaman ne yapıyoruz? ‘Tam yol ileri’ diyoruz, tam yol ileri. Hepinizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak.”