İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü, Prof. Dr. Türeci ve Prof. Şahin'e verildi

Vehbi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği “Vehbi Koç Ödülü” kapsamında zamanın ruhunu okuyan yeni bir ödül kategorisi başlattı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananları, hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve son olarak da hızla geliştirilen aşıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Vehbi Koç Vakfı kurumlarından biri olan Koç Üniversitesi’nde düzenlenen törende ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e takdim etti. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ise profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını verdi.

Törende konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, “Ödülümüzü, küresel veya bölgesel çapta etkili, önemli sorunların aşılmasında ve insanlık için yeni imkânların yaratılmasında önemli başarılar elde eden kişilere vereceğiz. Hiç kuşkusuz, tüm dünyada kendilerini böyle ideallere adayan, son derece değerli insanlar var. Ancak Koç Topluluğu, Vehbi Bey’in “Önce Ülkem” şiarıyla kurduğu, bugün dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterse de her şeyini öncelikle bu topraklara, bizim insanımıza borçlu olan bir ilke ile çalışmakta ve yaşamakta. Bu nedenle, çok kıymet verdiğimiz bu ödülümüzü, tüm dünya için fayda yaratma başarısını göstermiş ve artık nerede yaşarsa yaşasın geçmişiyle ve ondan da önemlisi yüreğiyle bu ülkeye bağlı kişilere vermek istiyoruz. Böylece, bugün maalesef akıllarında geleceğe ilişkin pek çok soru işareti olduğunu bildiğim pırıl pırıl gençlerimize ‘Evet, ben de yapabilirim, biz de yapabiliriz’ azmini aşılayacağımıza, onlara güç ve ilham vereceğimize inanıyoruz” dedi.

Öncü ve örnek olma ilkesiyle hareket eden, attığı her adımda ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı hedefleyen Vehbi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği “Vehbi Koç Ödülü” kapsamında zamanın ruhunu okuyan yeni bir ödül kategorisi başlattı.Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilkini hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve son olarak da hızla geliştirilen aşıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin kazandı.

Doğrudan insan hayatında etki yaratan, küresel ya da bölgesel ölçeği ve kapsamı ile insanlığa dair büyük potansiyeli ortaya çıkarıp hayatın akışını olumlu değiştiren ve böylece yaşam kalitesinin artmasını sağlayan kişileri ödüllendiren Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilki, 25 Haziran Cumartesi günü bir Vehbi Koç Vakfı kurumu olan Koç Üniversite’nde düzenlenen törenle sahibini buldu. Törene Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, Koç Holding üst düzey yöneticileri ve davetliler katıldı.

Törende BioNTech Kurucu Ortağı ve Tıbbi Operasyonlar Başkanı Prof. Dr. Özlem Türeci ve BioNTech Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Uğur Şahin’in bilimsel çalışmaları hakkında kısa bir film yayınlanırken, Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını takdim etti.

Törende konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, “Ne mutlu ki, iki yıldan uzun süren sosyal mesafe kısıtlamalarından sonra, böyle anlamlı etkinliklerde yeniden bir araya gelebiliyoruz. Pandeminin, yani insanlığın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadığı en büyük ortak felâketin büyük ölçüde geride bırakılmış olmasını bilim insanlarına, sağlık çalışanlarına ve onların sürdürdüğü küresel iş birliğine borçluyuz. Daha önce görülmemiş bir hızla aşılar sunuldu. Keşke her şeyi geride kaldı, bıraktığımız yerden devam edeceğiz diyebilseydik. Ancak maalesef durum pek öyle değil. Küresel, ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmeler yine büyük belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Ancak asla karamsar olmamamız gerektiği kanaatindeyiz” diyerek sözlerine başladı.

Cihan Özsönmez: “Çok kıymet verdiğimiz bu ödülümüzü, tüm dünya için fayda yaratma başarısını göstermiş ve artık nerede yaşarsa yaşasın geçmişiyle ve ondan da önemlisi yüreğiyle bu ülkeye bağlı kişilere vermek istiyoruz.”

Cihan Özsönmez sözlerine şöyle devam etti: “Ödülümüzü, küresel veya bölgesel çapta etkili, önemli sorunların aşılmasında ve insanlık için yeni imkânların yaratılmasında olağanüstü başarılar elde eden kişilere vereceğiz. Tüm dünyada kendilerini böyle ideallere adayan, son derece değerli insanlar var. Ancak parçası olduğumuz Koç Topluluğu, Vehbi Bey’in ‘Önce Ülkem’ şiarıyla kurduğu, bugün dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterse de her şeyini öncelikle bu topraklara, bizim insanımıza borçlu olan bir ilke ile çalışmakta ve yaşamakta. Bu nedenle, çok kıymet verdiğimiz bu ödülümüzü, tüm dünya için fayda yaratma başarısını göstermiş ve artık nerede yaşarsa yaşasın geçmişiyle ve ondan da önemlisi yüreğiyle bu ülkeye bağlı kişilere vermek istiyoruz. Böylece, bugün maalesef akıllarında geleceğe ilişkin pek çok soru işareti olduğunu bildiğim pırıl pırıl gençlerimize ‘Evet, ben de yapabilirim, biz de yapabiliriz’ azmini aşılayacağımıza, onlara güç ve ilham vereceğimize inanıyoruz.”

Cihan Özsönmez: “Büyük Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte doğan ve attığı her adımda onun ‘muasır medeniyet’ ülküsüne hizmet etmeye çalışan Topluluğumuz ve Vakfımız olarak, insanlığa üstün hizmet ödülümüzün ilkini sizlere takdim etmek de bizim için bir onurdur.”

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananlarını açıklayan Cihan Özsönmez, “Öncülük ettikleri yenilikçi bilimsel çalışmalar sayesinde hızla geliştirilen aşıyla, pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağladılar. Böylece normale dönüş sürecini hızlandırarak küresel barışı tehdit edebilecek sosyal ve ekonomik sorunların derinleşmesini dolaylı da olsa önleyen bu iki değerli bilim insanına bütün dünya çok şey borçlu. Kendileri, kanserle mücadele için çıktıkları yolda geliştirdikleri yetkinlikleri, hızla bir başka musibetle savaşta insanlığın hizmetine sundular. Şimdi, yine kendilerini adadıkları davaya, kanserle mücadeleye odaklandılar. Yaptıkları ve yapmaya çalıştıklarıyla tüm insanlığa ilham veren Prof. Türeci ve Prof. Şahin, bundan önce pek çok ülkede, son derece itibarlı ödüllerle onore edildiler. Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine takdim edilen bir başka ödülü aldıkları sırada Selanik’te Ulu Önder Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret ettiklerini hatırlarsınız. Bu ziyarette anı defterine şu düşüncelerini not etmişlerdi: ‘Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz. Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur.’ Evet, Atatürk’ün açtığı çağdaş, demokratik ve laik uygarlık yolu Türkiye için hâlâ tek çıkar yoldur! Profesör Türeci, Profesör Şahin… Büyük Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte doğan ve attığı her adımda onun ‘muasır medeniyet’ ülküsüne hizmet etmeye çalışan Vehbi Koç Vakfı olarak, insanlığa üstün hizmet ödülümüzün ilkini sizlere takdim etmek bizim için bir şereftir” dedi.

Özlem Türeci: “Ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e ödüllerini takdim etti. Törende konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci şu ifadeleri kullandı: “Bu prestijli ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azim ile ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnsanlığa hizmet etmeyi ödüllendiren bu özel ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Vehbi Koç Vakfı'nı, bu ödülü başlatmada gösterdiği kararlılığı için takdir ediyor, ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz.”

Uğur Şahin: “Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: ‘Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz.’”

Prof. Dr. Uğur Şahin ise şöyle konuştu: “İnsani konulara verdiği katkılardan dolayı Vehbi Koç Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bizlere ilk kez ödülü kabul etmek isteyip istemediğimiz sorulduğunda çok mutlu olduk. Özlem’in konuşmasında altını çizdiği bir şeyi tekrarlamak istiyorum: En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıp ile insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: ‘Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz.’”