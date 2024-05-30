Merhaba Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. İbrahim Büyükeken’in “Halkla İlişkilerde Medyayla İlişkiler ve Basın Bültenleri” isimli ilk kitabı yayınlandı. Büyükeken, kitabın halkla ilişkiler ve medya sektörüne katkı sağlayacağını söylediİSTANBUL (İGFA) - Merhaba Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. İbrahim Büyükeken’in ilk kitabı olan “Halkla İlişkilerde Medyayla İlişkiler ve Basın Bültenleri” isimli kitabı yayınlandı. Palet Yayınevi tarafından yayınlanan kitapta halkla ilişkilerin dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişim süreci, sosyal sorumluluk, sponsorluk, kriz yönetimi, kurumsal imaj gibi halkla ilişkiler uygulamaları, medya ile ilişkilerde kullanılan yazılı, görsel ve sözlü araçlar ve yöntemler, halkla ilişkiler uzmanlarına yönelik gazetecilerin tavsiye ve önerilerine yer veriliyor. Kitabın araştırma kısmında medya ilişkilerde kullanılan basın bültenlerinin yerel basın kuruluşlarında yayınlanma oranı, yayınlanmama gerekçeleri ve gazetecilerle yapılan derinlemesine mülakatlara yer verilmiştir.

SEKTÖRE KATKI SAĞLAMASINI ÜMİT EDİYORUM

Kitabın doktora tezinden üretilen bir eser olduğunu dile getiren tecrübeli Gazeteci Dr. İbrahim Büyükeken “Uzun süren kaynak araştırması, literatür taraması, yerli ve yabancı kaynakların bulunması, çeviriler oldukça uzun bir zaman aldı. Bir taraftan gazetecilik gibi zihinsel ve fiziksel anlamda çok fazla meşguliyet gerektiren bir meslek bir taraftan akademik çalışmaları yürütmek kolay bir süreç olmadı. Bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşıp bana yön veren ve yol gösteren danışmanım Prof. Dr. Ahmet Tarhan’a; ders aşamasında, yeterlilik ve tez izleme süreçlerinde beni her konuda destekleyen, bana yol gösteren, yardımlarını eksik etmeyen değerli hocalarım Prof.Dr. Kadir Canöz ve Prof. Dr. Bünyamin Ayhan’a, gazeteci meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. 20 yıldır görev yaptığım Merhaba Gazetesi’ne ve mesai arkadaşlarımı da teşekkürü bir borç biliyorum. Bu çalışma sırasında kaybettiğim annemi de rahmetle ve minnetle anıyorum. Kitabın halkla ilişkiler ve medya sektörüne katkı sağlamasını diliyorum. Kitabın özellikle halkla ilişkiler ajansları, halkla ilişkiler uzmanları ve kurum içi halkla ilişkiler birimlerinde görev yapanlar için faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.