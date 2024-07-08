Bursa’da Doğal Taş Tablo Sergisi, Tayyare Kültür Merkezinde açıldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Emine Pınar Turan KAHRAMAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sahillerden toplanan küçük taşların renklerine ve büyüklüklerine göre ayrılarak, özel bir tutkal ile resmin üzerine yapıştırılarak dokunmasıyla ortaya çıkan doğal taş tablolar, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tayyare Kültür Merkezinde açılan sergide vatandaşla buluştu.

Bu sanatla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar tablolara ve eserlere hayran olduklarını belirterek hayretlerini gizleyemedi.

Doğal taş tablolar için ilk kursu açan ve söz konusu serginin açılmasına da öncülük eden Mudanya Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Hümeyra Karaca, doğal taş tablolar ve sergi hakkında Herkes Duysun’a konuştu.

Doğal taş tablolarla beş yıldır ilgilendiğini kaydeden Karaca, bu sanatı Bursa’da yükseltmek ve Bursa’ya mâl etmek istediklerini kaydetti.

“BURSA’YA MÂL ETMEK İSTİYORUZ”

Üç yıldır ise bu sanata dair kurslar verdiklerini belirten El Sanatları usta Öğreticisi Hümeyra Karaca, “Türkiye’de bu sanata dair ilk kursu biz açtık. 20 kadar öğrencimiz var. Gelenler, gidenler oluyor tabii ki. Sergide öğrencilerimizin eserlerini de vatandaşlarımızla buluşturduk. Bursa’da çok yeni olan bu sanatı tanıtmak ve Bursa’ya mâl etmek istiyoruz. Çok ince işçilik ve sabır isteyen bir alan. Taşları sahillerden tek tek topluyoruz, büyüklüklerine ve renklerine göre cımbızla ayırıp, yine yerlerine özel bir tutkal ile cımbız marifetiyle yapıştırıyoruz fakat zorluğunun yanı sıra bu bizler için adeta bir terapi.

Öte yandan akik, sitrin benzeri doğal taşlarla da tablolar yaptıklarını kaydeden Karacan, bütün Bursalıları bu sanatı tanıtmaya ve sahip çıkmaya davet etti.