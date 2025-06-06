Antalya'da Muratpaşa Belediyesi diyetisyeni Tuğçe Karakuş, Kurban Bayramı'nda etin doğru ve sağlıklı tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi diyetisyeni Tuğçe Karakuş, kurban etinin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek, etin buzdolabına alınmadan önce 10-12 saat dinlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Kırmızı etin pişirme yöntemlerine de değinen diyetisyen Karakuş, "Haşlama, ızgara ya da sote şeklinde pişirmek en sağlıklı yöntemlerdir. Kuyruk yağı ve sakatat kullanımından ise kaçınılmalıdır" dedi.

Mangal yapacaklara da seslenen Karakuş, “Et, ateşten en az 15 cm uzaklıkta pişirilmeli” uyarısında bulundu.

Karakuş ayrıca, etin sindirimini kolaylaştırmak için yanında bol yeşillikli salata tüketimi, günde 2-2,5 litre su içilmesi ve günde 45 dakika yürüyüş yapılması önerilerinde de bulundu.