Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz sinemaları etkinlikleri kapsamında 'Entelköy Efeköy'e Karşı' filminin özel gösterimi, yönetmen Yüksel Aksu, oyuncu Deniz Barut'un katılımıyla gerçekleşti. Yoğun ilgi gören gecede, Kısa Film Atölyesi mezunlarına sertifikaları da usta isimler tarafından takdim edildi.

DENİZLİ (İGFA) - Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen özel gösterime Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Ali Marım, filmin yönetmeni Yüksel Aksu, oyuncu Deniz Barut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açık hava tiyatrosunu hıncahınç dolduran sinemaseverler, unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinlik, film gösterimi öncesinde yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.



'Kültür ve sanatı kentimizin her noktasına taşıyoruz'



Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, kentte kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirterek usta isimleri Denizli'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yönetmen Yüksel Aksu ve oyuncu Deniz Barut ise Denizlili izleyicilerin gösterdiği sıcak ilgiye ve sanata verilen değere teşekkür ederek ege atmosferini beyaz perdeye taşıyan bu özel yapımı Denizlililerle birlikte izlemekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.



Geleceğin sinemacıları sertifikalarını usta isimlerin elinden aldı



Konuşmaların ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sinema ve Prodüksiyon Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kısa Film Atölyesi' bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Sektöre ilk adımlarını atan genç yetenekler, sertifikalarını yönetmen Yüksel Aksu, oyuncu Deniz Barut ve Başkan Vekili Ali Marım'ın elinden almanın gururunu yaşadı.



Ege'nin samimi hikayesi Açık Hava'da



Sertifika töreninin ardından, şehir hayatının karmaşasından kaçarak bir Ege köyüne yerleşen bir grup aktivist ile köyün yerli halkı arasında yaşanan eğlenceli ve düşündürücü olayları konu alan filmin gösterimine geçildi. Doğal yaşam ile modernizm ikilemini mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyan yapım, açık hava tiyatrosunu dolduran yüzlerce Denizlili tarafından büyük bir keyif ve ilgiyle izlendi.